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15 июня Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимцы выберут названия двум аллеям в Затоне и в центре города

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия» посадят еще 150 деревьев. Аллеи высадят уже из подросших деревьев в микрорайоне Затон и в центре столицы региона.

Первая расположится на улице Летчиков, 2 , вторая — на Аксакова (от Коммунистической до Чернышевского), сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Горожан просят помочь городским властям придумать красивые названия для двух аллей. За самый оригинальный вариант автора ждет сюрприз.

Теги: Уфа, аллея, Затон, Зеленая Башкирия
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