Уфимцы выберут названия двум аллеям в Затоне и в центре города

УФА, 15 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия» посадят еще 150 деревьев. Аллеи высадят уже из подросших деревьев в микрорайоне Затон и в центре столицы региона.

Первая расположится на улице Летчиков, 2 , вторая — на Аксакова (от Коммунистической до Чернышевского), сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Горожан просят помочь городским властям придумать красивые названия для двух аллей. За самый оригинальный вариант автора ждет сюрприз.