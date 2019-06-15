Фото: Олег Яровиков В Уфе изменили график перекрытия движения на улице Заки Валиди Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе ремонтируют проезжую часть на улице Заки Валиди. Рабочие бригады нейтрализуют колейность и укладывают верхний слой. В связи с этим изменился график ограничения движения.

15 июня на участке от улицы Цюрупы до улицы Мажита Гафури ограничение будет действовать с 01.00 до 17.00, 16 июня – с 01.00 до 14.00.

В уфимской администрации уточнили, что во время ремонта проезжей части будет перекрыта улица Заки Валиди и приостановлено движение троллейбусов.