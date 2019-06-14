Представители династии Батталовых. Арина - крайняя слева.

Фото: пресс-служба Минздрава Представительница медицинской династии Батталовых: «Я всегда знала, что буду врачом» Фото: пресс-служба Минздрава

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Представительница медицинской династии Батталовых Арина Батталова мечтает стать онкологом-маммологом. Сейчас девушка заканчивает шестой курс Башкирского государственного медицинского университета. Общий трудовой стаж их династии — 800 лет. В династию Батталовых входит несколько семей — это Зулькарнаевы, Хамитовы, Фахрутдиновы, Закировы, Ямалетдиновы и Аллагужины. Всего на семейном древе 26 медицинских работников. За преемственность поколений их наградили в республиканском конкурсе «Трудовая летопись».

«Я смотрела на папу, других родственников — и всегда хотела стать только врачом. Сейчас я уже на пороге исполнения своей мечты: заканчиваю университет с красным дипломом и планирую поступать в ординатуру по онкологии», — говорит Арина. По ее словам, о сделанном выборе она ни минуты не пожалела, несмотря на колоссальную ответственность и сложность работы врача. «Если работа нравится, то и трудностей не замечаешь», — говорит девушка.

«Моя бабушка Нажия Галеева всю жизнь проработала заведующей отделением в онкодиспансере, о работе врача не настаивала, но моим успехам радуется. Я вижу, чего достигли мои родные в своей профессии, и поэтому стараюсь им соответствовать, достичь больших успехов. Мечтаю стать главным онкологом Башкирии», — призналась Арина. В настоящее время она трудится медицинской сестрой в отделении проктологии ГКБ №21, там же, где начинал работать врачом ее отец.

С нетерпением ждет своего профессионального праздника и 82-летняя Асия Ситдикова, общий трудовой стаж которой насчитывает 60 лет и восемь месяцев. «Я начала работать медицинской сестрой в 1957 году в татарском Лениногорске. По семейным обстоятельствам приехала в Уфу и с 1961 года по 2018 год я работала в 17-й больнице: сначала операционной сестрой, потом старшей, а потом постовой — в детском хирургическом отделении». По ее словам, в настоящее время работа у медсестер значительно легче, так как все расходные материалы — уколы, капельницы — готовые. Однако есть и сложности — например, работа с компьютером. «Раньше приходилось все трубочки, иголки промывать, собирать, а сейчас всё одноразовое», — говорит она. Асия Ситдикова вышла на пенсию в 81 год. Признается, что начало ее трудового пути было самым тяжелым — она шесть лет проработала в операционной. «Утром плановые операции, потом экстренные: сутками на ногах, сейчас они и болят», — вспоминает ветеран. Сохранить силы для такого рекордного трудового стажа женщине, как выяснилось, помогло желание поставить детей, а потом и внуков, на ноги. «Я всегда была в работе, всегда занята — в этом и весь секрет», — говорит Асия Ситдикова.