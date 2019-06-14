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14 июня Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на выходных ожидаются грозы и град

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии на выходных ожидаются грозы и град Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в субботу, 15 июня, ожидаются грозы и град.

Как сообщают синоптики Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду, ночью и утром в отдельных районах туман, с ухудшением видимости до 500-1000 метров.

Местами небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных. Ветер северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +14, +19 градусов.

Теги: прогноз погоды
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