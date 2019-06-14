Фото: www.marpravda.ru Башкирское село Мишкино выбрали культурной столицей финно-угорского мира 2020 года Фото: www.marpravda.ru

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 14 июня, на Международном фестивале-конкурсе свадебных обрядов «Сÿан пайрем» в марийском селе Шоруньжа объявили обладателя титула «Культурная столица финно-угорского мира-2020».

Столицу выбирают ежегодно, каждый населенный пункт в течение года позиционируется как символический культурный центр финно-угорского движения, где проводятся события всероссийского и международного уровней.

В 2020 году таким центром выбрано село Мишкино Республики Башкортостан, сообщает «Марийская правда». За победу также боролись волость Виру-Нигула и остров Кихну Эстонской Республики.

В прежние годы титул присуждался удмуртской деревне Быги (2014), сето деревне Обиница (2015), венгерской деревне Искасентдьёрд и городу Веспрем (2016), карельской деревне Вокнаволок (2017) и марийской деревне Шоруньжа (2019).

Программа «Культурная столица финно-угорского мира» является инициативой Молодежной ассоциации финно-угорских народов и Центра развития коренных народов URALIC. Она направлена на повышение узнаваемости уральских народов и языков, укрепление финно-угорской идентичности и стимулирование развития регионов финно-угорского мира.

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