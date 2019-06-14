Фото: Личный архив Натальи Толстолуцкой В Уфе школьница спасла из озера Теплое утопающую Фото: Личный архив Натальи Толстолуцкой

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Спасение утопающего дело рук…юных спасателей из Уфы. 16-летняя школьница Наталья Толстолуцкая, которая учится в классе МЧС, спасла тонущую женщину на озере Теплом 10 июня.

В этот день девушка пошла на фотосессию, надела красивый наряд, а через несколько минут вернулась домой мокрая. Наташа рассказала маме, что только что спасла жизнь человеку. Одна из компании отдыхающих на несанкционированном пляже заплыла слишком далеко и уфимку начало уносить течением к водосбору. Наташа, как будущий спасатель, не прошла мимо и кинулась в воду.

«Я долго не могла ее подхватить, так как течение было слишком сильным», — вспоминает школьница.

В итоге юной героине удалось зацепить утопающую и доплыть до спасительного берега. Мама девятиклассницы была в шоке, когда увидела на пороге дома мокрую девочку, но одобрила поступок дочери, несмотря на то, что она подвергала себя опасности.

Молодая спасительница и пострадавшая так напугались, что даже не узнали, как друг друга зовут.

Сейчас уфимские спасатели готовят документы о награждении Наташи Толстолуцкой. Но главные слова в свой адрес девочка уже получила от маленькой дочери спасенной: «Спасибо, что вы спасли мою маму».