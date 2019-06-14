В Уфе обсудили проект Концепции государственной национальной политики в регионе

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Национальном музее Республики Башкортостан сегодня состоялся круглый стол на тему «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года на региональном уровне: нормативно-правовые и социокультурные аспекты». В обсуждении проекта важного документа приняли участие ведущие эксперты в области реализации государственной национальной политики, мониторинга ее состояния, ученые, представители общественных организаций, органов государственной и муниципальной власти.

«Разработка концепции государственной национальной политики является первоочередной задачей. На сегодняшний день Центр гуманитарных исследований представляет нам проект документа, мы, в свою очередь, должны на всевозможных площадках собрать предложения, дополнить, внести изменения и к концу года выйти уже с разработанной концепцией. Документ должен стать демонстрацией положительного опыта республики в сфере межнациональных отношений, признанным на уровне руководства страны. Конечно же, мы будем перенимать опыт регионов, в которых данная концепция уже успешно внедрена и положительно работает», — отметил в своем выступлении начальник Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев.

Директор Центра гуманитарных исследований Минкультуры РБ Марат Марданов представил проект концепции, отметил актуальность принятия документа, рассказал о концептуальных вопросах и методологической основе документа. Он отметил, что принятие данного документа, в год 100-летия образования республики, будет наполнено глубоким символизмом и позволит дать новый импульс в развитие региона.

«Принятие столь значимого документа послужит толчком для дальнейшего развития всех народов проживающих в Башкортостане. Межнациональное и межконфессиональное согласие являются основой стабильного поступательного развития вперед. Принятие данной стратегии поставит новые задачи структурам, которые занимаются формированием межнациональных отношений в соответствие с общими федеральными трендами», — сказал Марат Хамитьянович.

Первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина рассказала о приоритетных направлениях деятельности Министерства культуры Республики Башкортостан в 2019 году. Выступающая отметила целесообразность подготовки календаря праздничных дат различных национальных праздников народов Республики Башкортостан для проведения массовых мероприятий. Был затронут вопрос об активной роли фольклориады и подготовке проекта детского фольклорного праздника. Целесообразным был признан опыт школьного этнокультурного дневника.

Также с докладами выступили заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Эльвира Аиткулова, декан филологического факультета Башкирского государственного университета, вице-президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) Альмира Ямалетдинова; доктор исторических наук, профессор Айслу Юнусова, директор Института непрерывного образования Башкирского государственного университета Татьяна Великжанина; главный редактор журнала «Панорама Башкортостана» Наиль Аширов.

Далее состоялось обсуждение проекта концепции, в котором приняли участие также ученые и общественные деятели.

Проект концепции опубликован на официальном сайте Центра гуманитарных исследований Министерства культуры РБ для широкого обсуждения. Жители республики могут вносить свои предложения, после чего в документ будут внесены правки с учетом всех замечаний.

Замечания и дополнения по представленному ниже проекту Государственной национальной политики РБ направлять по адресу: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 13/1, или на электронную почту: clgns@mail.ru.

Ознакомиться с проектом концепции государственной национальной политики РБ и прочитать подробнее о сегодняшнем мероприятии можно по ссылке.