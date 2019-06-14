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В Уфе в график ремонта улицы Заки Валиди внесены изменения

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе в график ремонта улицы Заки Валиди внесены изменения Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе продолжается ремонт улицы Заки Валиди — на участке от путепровода проспекта Салавата Юлаева до улицы Мажита Гафури. Дорожные службы укладывают верхний слой асфальта, устраняют колейность.

По информации пресс-службы городской администрации, в график ремонта улицы внесены изменения.

Так, 14 июня работы проводились в ночное время с 01.00ч. до 06.00 часов — на участке от улицы Цюрупы до улицы Мажита Гафури. Сегодня работы будут продолжены и в дневное время. До 17.00 часов работы будут вестись на участке от проспекта Салавата Юлаева до улицы Мажита Гафури. Во время ремонта перекроют ½ проезжей части.

15 июня на участке от улицы Цюрупы до улицы Мажита Гафури ремонт будет проводиться с 01.00 до 17.00 часов.

16 июня — с 01.00 до 14.00 часов. Во время ремонта проезжей части будет перекрыта улица Заки Валиди, а также приостановлено движение троллейбусов.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог, и рекомендуем заранее планировать свой маршрут в связи с предстоящими выходными, а также воспользоваться альтернативными путями», — обратились к уфимцам и гостям города в мэрии Уфы.

Как сообщалось ранее, по предыдущему графику с 14 по 16 июня включительно улицу Заки Валиди планировали закрыть с 21.00 до 06.00 часов.

Теги: ремонт дороги
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