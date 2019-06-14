Фото: Андрей Старостин В Уфе перенесли сроки демонтажа иллюминации на улице Ленина Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Башкирии решили повременить с демонтажом световой иллюминации на улице Ленина. По данным городской администрации, работы перенесены на более поздний срок из-за проходящего в Уфе фестиваля «Сердце Евразии».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что для демонтажа «гирлянд» сотрудникам «Уфагорсвет» понадобилось ограничение движения транспорта на улице Ленина. Однако эта мера затруднила бы развоз уфимцев и гостей города после салюта в этнопарке «Ватан».