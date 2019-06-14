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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе перенесли сроки демонтажа иллюминации на улице Ленина

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

В Уфе перенесли сроки демонтажа иллюминации на улице Ленина Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Башкирии решили повременить с демонтажом световой иллюминации на улице Ленина. По данным городской администрации, работы перенесены на более поздний срок из-за проходящего в Уфе фестиваля «Сердце Евразии».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что для демонтажа «гирлянд» сотрудникам «Уфагорсвет» понадобилось ограничение движения транспорта на улице Ленина. Однако эта мера затруднила бы развоз уфимцев и гостей города после салюта в этнопарке «Ватан».

Теги: дмонтаж, Ленина, иллюминация
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