Фото: Олег Яровиков В Башкирии за 5 месяцев этого года показатели смертности снизились на 3,5% Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В республике наблюдается снижение общего показателя смертности. За пять месяцев этого года в Башкирии она снизилась на 3,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В структуре общей смертности доля болезней системы кровообращения за 4 месяца 2019 года составила 48,3%. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 15,5%. Показатель смертности от болезней системы кровообращения за анализируемый период также вырос на 16,1% и составил 614,7 на 100 тысяч населения. Эти данные сегодня на выездном «Здравчасе», который прошел в Республиканском кардиоцентре, озвучил и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

В «красную зону» вошли Ишимбайский, Аургазинский, Кугарчинский, Ермекеевский, Нуримановский, Куюргазинский, Зилаирский, Белорецкий районы. Наименьшие показатели зарегистрированы в Чекмагушевском, Бурзянском, Благоварском, Уфимском районах, городах Нефтекамск и Агидель.

«На рост смертности от болезней системы кровообращения на фоне снижения смертности от всех причин (на 2%) могли повлиять субъективные причины, связанные с кодированием причин смерти, а также с системой учета болезней нервной системы», — пояснил глава ведомства.

При этом количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте снизилось на 7%.

Министр назвал и проблемы, которые надо решать медицинским организациям республики. Это нарушение маршрутизации, затягивание сроков госпитализации, низкая эффективность диспансерного наблюдения за пациентами с ишемической болезнью сердца и низкая приверженность к лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Не очень эффективной, по мнению Забелина, является работа в первичных сосудистых отделениях, где показатель летальности от инфаркта миокарда выше. Поэтому пациентов с острым коронарным синдромом планируют напрямую госпитализировать в региональные сосудистые центры. Кроме того, в Уфе, имеющей несколько ангиографов, принято решение о госпитализации по принципу «свободной операционной» по типу «светофора».

Четыре первичных сосудистых отделения в городах Белорецк и Октябрьский будут дооснащены ангиографами в 2019 году, Кумертау — в 2020-м, а Сибай — 2021-м.

В скором времени будет закуплено девять реанимобилей — по одному в каждый медицинский округ для медицинской эвакуации больных.

«Плохо, что пока не удаётся сбить показатели смертности от болезней системы кровообращения. Но это во многом проблема образа жизни. Готовим общественную программу, будем учить людей элементарно следить за здоровьем, что поможет спасать ежегодно тысячи людей», — написал Радий Хабиров в своем аккаунте в социальных сетях по итогам «Здравчаса».