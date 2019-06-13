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13 июня Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Роскачество ищет добровольцев для исследования зубных паст

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Роскачество приглашает добровольцев для исследования зубных паст. Его будут проводить в профильном НИИ стоматологии в Москве.

Старт эксперимента запланирован на 1 сентября 2019 года, сообщается на официальном сайте.

Продукция 20 торговых марок будет испытана по четырём основным показателям: отбеливание, свежесть дыхания, кровоостанавливающий (противовоспалительный) эффект и анкетирование (нравится/не нравится).

При этом у предстоящего исследования есть одна особенность: в рамках тестирования Роскачеству понадобятся 500 добровольцев для проведения клинических испытаний.

К участию в исследовании допускаются жители старше 18 лет, со здоровыми зубами, без вставных челюстей, виниров и брекетов. Подробные требования опубликованы на официальном сайте организации.

Теги: Роскачество
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