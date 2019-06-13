Роскачество ищет добровольцев для исследования зубных паст
УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
Роскачество приглашает добровольцев для исследования зубных паст. Его будут проводить в профильном НИИ стоматологии в Москве.
Старт эксперимента запланирован на 1 сентября 2019 года, сообщается на официальном сайте.
Продукция 20 торговых марок будет испытана по четырём основным показателям: отбеливание, свежесть дыхания, кровоостанавливающий (противовоспалительный) эффект и анкетирование (нравится/не нравится).
При этом у предстоящего исследования есть одна особенность: в рамках тестирования Роскачеству понадобятся 500 добровольцев для проведения клинических испытаний.
К участию в исследовании допускаются жители старше 18 лет, со здоровыми зубами, без вставных челюстей, виниров и брекетов. Подробные требования опубликованы на официальном сайте организации.