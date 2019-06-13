Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы В Уфе спасатели помогли выбраться из воды двум тонущим женщинам Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Дежурившие на водоемах сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы спасли двух женщин. Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города, первый случай произошел на пляже «Гольфстрим», второй — на реке Уфе, в районе бывшего пляжа «Водопад».

На пляже «Гольфстрим» девушка заплыла за оградительные буйки, спасатели сделали ей замечание и попросили вернуться в акваторию зоны отдыха. Уфимка сама пожаловалась им, что устала, но отказалась от транспортировки и не сразу послушала их совета возвращаться на берег.

«Немного поспорив, она, наконец, повернула в сторону суши, но, проплыв буквально метр, начала тонуть. Спасатели сразу же бросились ей на выручку и помогли 26-летней девушке выбраться из воды живой и невредимой», — рассказали в ведомстве.

Еще одну 32-летнюю женщину спасли на несанкционированном для купания месте на реке Уфе.

Предположительно, обе «пловчихи» находились в состоянии алкогольного опьянения.