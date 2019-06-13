Фото: Ксения Калинина | Видео: Елена Колоколова, Ксения Калинина В Уфе школьники подожгли печально известный долгострой - очевидцы Фото: Ксения Калинина | Видео: Елена Колоколова, Ксения Калинина

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

﻿ В Уфе 13 июня на территории печально известного долгостроя по улице Кирова, который получил название «дом смерти», вновь были замечены подростки. По словам очевидцев, несколько мальчишек играли в мяч в стенах недостроенного реабилитационного центра, а один из них и вовсе ходил по периметру постройки.

Затем еще одна компания подростков забралась на крышу многоэтажки.

Корреспондент агентства «Башинформ» решила выяснить, как ребята попали на опасную территорию, ведь в ноябре прошлого года по периметру построек появился металлический забор и похождения бомжей и несовершеннолетних временно прекратились, а также узнать, что они там забыли.

Оказалось, что в нескольких местах забор раскурочен — там без труда можно пролезть как ребенку, так и взрослому. Вопрос с проникновением отпал.

Приблизившись к зданию, стало ясно, что что-то горит: в воздухе витал запах гари, долгострой окутало облако едкого дыма. Тут же на глаза попались парень и две девушки. Они сразу признались: «Горит квартира на первом этаже, но это не мы — мы тут фильм снимаем».

«Не страшно тут лазить, здесь же столько уже всего произошло?» — спросила я.

«Нет, я все долгострои Москвы облазил, мне не страшно», — ответил подросток.

Краем глаза заметила силуэты убегающих прочь двух мальчишек лет 10-12.

Заглянув за забор, увидела, что на первом этаже внутри что-то полыхает. Вызвала пожарных. Меньше чем через 10 минут огнеборцы прибыли на место и выяснили, что горит мусор — одеяло, доски и прочий хлам. Они с помощью ведер и лопаты потушили возгорание.

К месту ЧП подошел местный житель, который рассказал, что это уже второй случай поджога на этой неделе, а в целом пожарные приезжают сюда стабильно раз в неделю. По его словам, некоторым школьникам просто нечем заняться в летние каникулы, вот они сюда и залезают в поисках «острых ощущений».

Пожар потушили, дети не пострадали, но тревога из-за этого места осталась.

Как сообщало агентство «Башинформ», заброшенное здание не раз поджигалось лицами без определенного места жительства. В феврале прошлого года в шахте лифта долгостроя нашли мертвой пропавшую студентку БГМУ. В мае 2018 года девятиклассница упала с пятого этажа на четвертый недостроенной многоэтажки. Девочку госпитализировали в городскую больницу — школьница получила компрессионный перелом позвоночника. Также в мае прошлого года более десяти подростков были замечены прыгающими и бегающими по недостроенному реабилитационному центру, а еще несколько – на крыше многоэтажки с кальяном.

Всего этого могло и не быть, рассуждают местные жители, если бы, к примеру, многоэтажку вовремя достроили. Но инвестор и генподрядчик были признаны мошенниками, после чего оказались в местах не столь отдаленных. Здание обещают достроить, но вот когда — вопрос.