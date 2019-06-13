Фото: Олег Яровиков В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 17 по 28 июня Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе предприятие «БашРТС» для проведения текущего ремонта и гидравлических испытаний запланировало отключение горячей воды с 17 по 21 июня и с 17 по 28 июня.

Как сообщили на предприятии, с 17 по 21 июня без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Невского, 4, 6, 6/1, 8, 10;

ул. Первомайская, 26, 27, 29, 31, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 44/1, 46, 48, 49, 50, 50/1, 51, 52, 53, 53а, 55, 56, 58, 58/1, 58/2;

ул. 40 лет Октября, 2,4, 4а, 6, 8;

ул. Гончарова, 13;

ул. Интернациональная, 1, 13/1,15/1,19/1,19, 21, 23, 23, 25, 27, 29, 31, 63, 63а, 65/1, 67, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/1, 89, 91, 91/1, 93, 95, 95/1;

ул. Победы, 3/1, 6, 8, 10, 10а, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 11,12,12/1;

ул. Невского, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11;

ул. Архитектурная, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 14, 18, 20;

ул. Маяковского, 4, 8, 8/1,10,10/1,10/2, 11,16, 21, 24;

ул. Шумавцова,19, 21, 23;

ул. Нежинская, 8, 10 ,12, 14, 16, 37, 39, 36, 38, 40, 40а, 42а, 38а, 42, 44;

ул. Ульяновых, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/1, 15, 20, 24, 26, 36;

ул. Шумавцова,1, 11,13;

ул. Спартака, 13;

ул. Калинина, 12, 14, 16, 17, 19, 18, 20, 27, 51, 54;

ул. Кольцевая, 54, 56, 91, 89, 72, 76, 78;

ул. Репина, 4, 5, 5а, 6, 8;

ул. Боткина, 3, 5, 7;

ул. Победы, 20, 29, 33, 35;

ул. Рыбакова, 9, 22;

Шкаповский переулок, 4, 4а, 6, 8, 8а, 1;

ул. Мира, 12, 16, 3, 4, 8;

ул. С.Двинская, 10, 20, 20/3;

ул. Комарова, 8;

ул. Герцена, 14а;

С 17 по 28 июня отключат горячую воду по адресам:

ул. Мечетлинская, 15/1;

ул. Гвардейская, 39, 44/2, 46, 48, 48/1, 48/3, 52, 54, 54/1, 54/2, 58, 58/2, 60, 62;

ул. Стадионная, 3, 5, 5/2, 7, 7/1;

ул. Мелеузовская, 25, 27, 29, 31, 15, 17, 17/2, 19, 21, 21/1, 23;

ул. Сельская, 2, 3, 4, 6, 8, 8/1, 9;

ул. Апрельская, 19;

ул. Касимовская, 2, 6, 6/1, 6/2, 10, 10/1, 14, 14/1, 14/2.

ул. Высоковольтная, 8, 10, 12, 14, 16, 20;

ул. Олимпийская, 1, 1а, 3, 4, 6.