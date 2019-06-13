Фото: ИА «Башинформ» В Бураевском районе Башкирии введен карантин по бешенству Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии на территории одного из хозяйств Бураевского района введен карантин. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

С 6 июня на территории личного подсобного хозяйства Фаннаиса Сахабутдинова, расположенного в деревне Минлино по ул. Солнечная, 41, действуют ограничительные мероприятия.

В зоне карантина запрещено проведение выставок кошек и собак, выводок и натаска собак, торговля домашними животными, а также вывоз кошек и собак с территории и отлов диких животных в ее пределах. Ограничительные мероприятия будут действовать до официального решения об их отмене.

В связи с этим Управлению ветеринарии РБ поручено установить причины и источники возникновения заболевания и организовать мероприятия по ликвидации очага бешенства. Контролировать исполнение указа будет и.о. министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.