Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.51

EUR 73.04

13 июня Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в овраге найдены сотни выброшенных коробок с лекарствами

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В городе Белебее в овраге по улице Мало Луговой неизвестные выбросили более сотни коробок с лекарственными препаратами. Об этом анонимно сообщил автор фотографий, выложенных в соцсети. Он также предположил, что у лекарств закончился срок годности, поэтому их решили «утилизировать» в месте, где, бывает, играют дети.

На одном из снимков зафиксированы названия препаратов — «Варфарин» и «Калмирекс». Первый назначают пациентам с повышенной склонностью к тромбозам, а также для первичной профилактики лицам, имеющим риск тромбоза или эмболии, или в качестве вторичной профилактики (предотвращение последующих эпизодов) лицам, у которых уже образовывался тромб. Второй препарат назначают при спинномозговых и церебральных параличах, а также при заболеваниях, сопровождающихся дистонией, ригидностью, спазмом мышц, при посттромботических расстройствах лимфообращения и венозного кровообращения. Лекарства имеют побочные явления.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях:

«Что за народ. Два года назад почти два месяца добивались вывоза неутилизированной химии и лекарственных средств из города. Всё же вывезли. Теперь продолжение следует. Говорим о чистоте, экологии, здоровье, а самим плавать на всё это. Дня два будут обсуждать, кто такие эти плохие люди, что выкинули лекарства в овраг», — написала местная жительница.

«Заставить их собрать, кто выкинул, и штраф хороший дать за это», — отметил интернет-пользователь.

«Кто-то решил сэкономить деньги и время. Видимо, надеются, что останутся неизвестными, разочарую. По серийному номеру легко выяснить на ком были зарегистрированы лекарства», — заявил подписчик группы.

Возможно, кто-нибудь из очевидцев сообщил о находке в полицию. Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в МВД по РБ.

Теги: лекарства
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии водитель грузовика задавил полуторагодовалую девочку
В Кигинском районе Башкирии накануне вечером произошло ДТП, в котором пострадали дети. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, на улице Ибр
В Уфе водитель скутера врезался в машину, есть пострадавшие
В Уфе сегодня вечером на улице Степана Кувыкина, возле Республиканского кардиоцентра, произошла дорожная авария, в которой пострадали два человека. По
Средний размер пособия по безработице в Башкирии превысил 6400 рублей
Средний размер пособия по безработице в Башкирии составил в мае 6 428 рублей, или 68,7% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Радий Хабиров в День России возложил цветы к Монументу Дружбы и памятнику Салавату Юлаеву
Сегодня Уфа отмечает тройной праздник: День России, 445-летие со дня основания города и 265-летие со дня рождения национального героя Башкортостана Сала
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть