В Башкирии в овраге найдены сотни выброшенных коробок с лекарствами

Фото: соцсети





Фото: соцсети

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В городе Белебее в овраге по улице Мало Луговой неизвестные выбросили более сотни коробок с лекарственными препаратами. Об этом анонимно сообщил автор фотографий, выложенных в соцсети. Он также предположил, что у лекарств закончился срок годности, поэтому их решили «утилизировать» в месте, где, бывает, играют дети.

На одном из снимков зафиксированы названия препаратов — «Варфарин» и «Калмирекс». Первый назначают пациентам с повышенной склонностью к тромбозам, а также для первичной профилактики лицам, имеющим риск тромбоза или эмболии, или в качестве вторичной профилактики (предотвращение последующих эпизодов) лицам, у которых уже образовывался тромб. Второй препарат назначают при спинномозговых и церебральных параличах, а также при заболеваниях, сопровождающихся дистонией, ригидностью, спазмом мышц, при посттромботических расстройствах лимфообращения и венозного кровообращения. Лекарства имеют побочные явления.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях:

«Что за народ. Два года назад почти два месяца добивались вывоза неутилизированной химии и лекарственных средств из города. Всё же вывезли. Теперь продолжение следует. Говорим о чистоте, экологии, здоровье, а самим плавать на всё это. Дня два будут обсуждать, кто такие эти плохие люди, что выкинули лекарства в овраг», — написала местная жительница.

«Заставить их собрать, кто выкинул, и штраф хороший дать за это», — отметил интернет-пользователь.

«Кто-то решил сэкономить деньги и время. Видимо, надеются, что останутся неизвестными, разочарую. По серийному номеру легко выяснить на ком были зарегистрированы лекарства», — заявил подписчик группы.

Возможно, кто-нибудь из очевидцев сообщил о находке в полицию. Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в МВД по РБ.