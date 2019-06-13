Шамиль Зарипов с удаленными желчными камнями

Фото: автор В Уфе врачи рассказали, что извлекают из ЖКТ, трахеи, бронхов и брюшной полости Фото: автор

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Зубная щетка, зубные протезы, коронки, зубы, ложки и части от них, аккумуляторы, копейки, значки, ключи, гвозди, проволоки, иглы, кости, перья, лезвия, магниты, пружинки и даже… бутылка из-под коньяка объемом 30 мл. Это лишь часть самых необычных инородных тел, которые некогда оказались в желудочно-кишечном тракте жителей Башкирии и не только, которые оказались в надежных руках врачей отделения эндоскопии Республиканской клинической больницы им Г. Куватова.

«Эту коллекцию можно пополнять, но туда сегодня уже попадает, так сказать, эксклюзив», — признался корреспонденту «Башинформ» заведующий отделением эндоскопии РКБ, заслуженный врач Башкирии Шамиль Зарипов.

По словам врача-эндоскописта, самый опасным предметом из коллекции, который оказался внутри человека — это аккумулятор или батарейка. Дело в том, что это инородное тело окисляется внутри и уже через три дня после нахождения в ЖКТ может нанести значительный вред здоровью, вплоть до летального исхода. Благо, некогда «владельцы» всех вышеназванных предметов были спасены эндоскопистами и хирургами республиканской больницы.

В 2018 году медики провели более 350 тысяч исследований и 10 тысяч операций. Это и удаление различных опухолей, удаление инородных тел, желчных камней, остановка кровотечений.

«На самом деле каждый случай уникален. Это только кажется, что человек — это пищевод, желудок, 12-перстная кишка, голова, руки, ноги. А когда подходишь к пациентам индивидуально, понимаешь что ни одного похожего органа и строения нет», — признается Шамиль Зарипов.

Одно из последних оперативных вмешательств, которое запомнилось врачу-эндоскописту Зарипову, — извлечение из ЖКТ скорняжной иглы длинной 12 см. Профессиональный сапожник зашивал обувь и случайно проглотил инструмент. Но есть и те, кто проглатывает предметы специально, с целью напугать близких людей — пучок гвоздей.

«Раньше этим пользовались осужденные. Допустим, проглатывали гвозди, чтобы их увезли в медсанчасть и содержали их в более щадящих условиях, — говорит заслуженный врач РБ. — Пациенты психиатрических больниц мотивируют свои поступки по-другому: признаются, что их забавляет ощущение наркоза. Они часто проглатывают ложки. В 90-е годы предприниматели с целью сокрытия информации глотали печати».

Однако, по слова эндоскопистов, самая опасная категория это дети. Ежегодно в Республиканскую детскую клиническую больницу попадают около 100-180 подобных пациентов. В этом медучреждении также есть стенд с извлеченными инородными телами.

«Но самое опасное, это когда предметы попадают в дыхательные пути. Я помню недавний случай, когда я проходил по улице в другой корпус и заметил заплаканную маму с трехлетним малышом. Ребенок не дышал и уже посинел. Мне пришлось взять малыша за ноги и тряхануть его. Оказалось, что его дыхательные пути перегородила маленькая конфетка», — вспоминает Шамиль Зарипов.

В таких случаях, признаются медики, важно знать, как оперативно помочь ребенку. Ни в коем случае не нужно хлопать по спине. Это только усложнит положение и в дальнейшем эндоскопистам будет сложнее вытащить предмет. Лучше освоить прием Геймлиха (метод поддиафрагмальных толчков). Если же инородное тело прошло дальше, то необходимо обратиться к специалистам и после диагностики принимать решение о его извлечении.

P.S. Во время беседы Шамиля Зарипова с корреспондентом ИА «Башинформ» попросили отправиться на вертолете санавиации в Туймазы. Медики опасаются за жизнь больного с черепно-мозговой травмой. У мужчины нарушилась глотательная функция и он не может «откашлять» содержимое легких. Заслуженный врач РБ отметил, что местные врачи наблюдают за ним, другие органы в норме.

По статистике, в год сотрудники РКБ им. Г. Куватова совершают по региону около 100 подобных вылетов.