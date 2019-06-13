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13 июня Четверг

Уфа   °

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Багаж пассажиров рейса Уфа – Екатеринбург авиакомпания отправила в Тюмень

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Багаж пассажиров рейса Уфа – Екатеринбург авиакомпания отправила в Тюмень Фото: автор

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Багаж пассажиров, которые вылетели из Уфы в Екатеринбург, оказался в аэропорту Тюмени. Как сообщает портал «Наш город» со ссылкой на представителей авиакомпании, багаж был отправлен в другой город по ошибке.

По словам авиапассажиров рейса, их самолет задержали — он вылетел из Уфы в Екатеринбург на два часа позже. Из-за этого группа строителей, которая направлялась в Благовещенск, опоздала на другой самолет.

Когда компания «ЮТэйр» доставила людей в Екатеринбург, выяснилось, что их вещи улетели на другом самолете.

Пассажирам, оставшимся без своих вещей, в авиакомпании пообещали, что их багаж в скором времени доставят в Екатеринбург.

«12 июня по итогам регистрации на рейс UT-106, Уфа-Екатеринбург, по решению представителя авиакомпании «ЮТэйр» был отстранён багаж весом 550 кг (31 место) в связи с непрохождением максимальной взлётной массы самолёта, — прокомментировали случившееся в пресс-службе аэропорта Уфы. — Решением авиакомпании багаж отправлен рейсом UT-126, Уфа-Тюмень, далее UT-279, Тюмень-Екатеринбург».

Теги: аэропорт, багаж
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