Башкирия в федеральных СМИ: «Жёсткий, но человечный», раскрыта схема обмана на «Голосе»

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии 12 июня отметили сразу несколько праздников: День России, 445-летие основания Уфимской крепости и день рождения Салавата Юлаева.

День России в некоторых регионах совпал с другими праздниками и торжествами, пишет деловая газета «Взгляд», в частности, «в Забайкалье 12 июня отметили также день города, в Башкирии – годовщину со дня рождения Салавата Юлаева, а на Алтае – фестиваль национальных культур». Как сообщается, «в Башкирии празднования Дня России, 445-летия основания Уфимской крепости (День города) и 265-й годовщины со дня рождения Салавата Юлаева начались с возложения цветов к Монументу Дружбы и памятнику национальному герою республики Салавату Юлаеву». Также в этот день в Уфе на площади им. Ленина был запущен фонтан «Часы», в торжественном открытии которого принял участие врио главы региона Радий Хабиров, продолжают в издании, кроме того, в Башкирии открылся Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии».

В ТАСС передали, что «в Башкирии, где в праздничный день открылся международный фестиваль искусств "Сердце Евразии", прошел праздник национального костюма, а в Симферополе — ярмарка мастеров народных промыслов. В Биробиджане для гостей и жителей города испекли двухметровый пирог с вареньем в специальной печи прямо на главной городской площади».

Где лучше всего знают историю Великой Отечественной. Как выяснила «Парламентская газета», лучшие результаты по итогам тестирования на знание истории Великой Отечественной войны показали жители Дагестана. На втором месте — Башкирия. Такие данные содержатся в отчёте по итогам проведения международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Акция прошла 26 апреля и была приурочена к 74-й годовщине победы в ВОВ, рассказали в газете. По результатам «экзамена» средний балл испытуемых составил 15,72 из 30 возможных. В «пятёрку» лидеров по знанию истории ВОВ вошли Дагестан, Башкортостан и Кабардино-Балкарская республики, Челябинская область и Санкт-Петербург. Наименьшие баллы зарегистрированы в Омской области.

«Жёсткий, но человечный». Тем временем эксперты Центра политической конъюнктуры составили политический портрет врио главы Башкирии Радия Хабирова. Как сообщают в «Газете.ру», «основным мотивом работы главы Башкирии стало наведение порядка в сферах, с которыми жители сталкиваются каждый день». «Вернувшись в Башкирию из Москвы новый глава республики не стал полностью отрекаться от доставшегося ему наследия. Наоборот, Хабиров всегда подчёркивал, что уважает вклад Муртазы Рахимова в развитие региона. Одновременно Хабиров сосредоточился на обновлении и модернизации кадровой политики, упор на диалог с жителями и формирование качественной среды для ведения бизнеса и инвестирования. Врио также демонстрирует уверенность во внутриполитическом курсе – так, в частности, он выдвигается от партии «Единая Россия», предпочтя выдвижение от партии практике самовыдвижения. При этом существенной конкуренции со стороны оппозиционных сил Хабирову не грозит, по всем опросам его рейтинг находится на высоком уровне», — говорят авторы доклада. «При этом личный политический стиль Хабирова можно охарактеризовать как жесткий и бескомпромиссный, нацеленный на результат», — отмечают эксперты ЦПК.

«Эксперты назвали стиль врио главы Башкирии жестким, но человечным», — продолжает тему «Взгляд». «При Хабирове в республике наметилось решение некоторых острых социальных проблем – с обманутыми дольщиками, в частности. — Удалось купировать и остроту «мусорной» проблемы. Оживилась инвестиционная сфера», — подчеркивается в докладе.

Раскрыта технология обмана на детском «Голосе». Аналитики компании Group-IB представили отчет по инциденту с дочерью певицы Алсу на шестом сезоне шоу Первого канала «Голос. Дети», пишет «Российская газета» и напоминает, что «победителем сезона была обозначена десятилетняя Микелла Абрамова. Но вскоре выяснилось, что лидерство юной артистки оказалось искусственно "накрученным" с помощью ботов. В результате итоги сезона были аннулированы, а канал нанял Group-IB для расследования». Как выяснили эксперты, «за Микеллу Абрамову поступили десятки тысяч "фейковых" звонков и СМС. Как только Абрамова выходила на сцену, "аномально и нетипично начинали сыпаться СМС и звонки" — до 300 в секунду, "будто целый стадион фанатов собрался и начал долбить по клавишам смартфонов с упорством миньонов". Показатели соперников Абрамовой были ниже в три раза». «При этом голоса за победительницу шли с почти одинаковых номеров — отличались они лишь цифрой в конце. Все они относятся к Башкирии и "представляют собой списки идущих подряд телефонных номеров"», — говорится в газете.

РИА Новости также передает, что «почти 100% участвовавших в голосовании зрителей из Башкирии, Курска и Ульяновской области отдали свои голоса в финале шоу "Голос.Дети" за Микеллу Абрамову».

INTERFAX.RU по этому поводу сообщает, что «Group-IB нашла еще больше накруток в пользу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети». «Эксперты обнаружили в общей сложности около 9,5 тысячи номеров, участвовавших в накрутке голосов. Звонки шли в основном из Башкирии», — говорится в сообщении.

«Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса», пишет об этом «Лента.ру». «Как правило, самыми активными участниками голосования всегда являются Москва и Санкт-Петербург. Однако в этот раз на второе место по активности вышла Республика Башкортостан — 97% аудитории», — отмечают в издании.

Вновь отмечено превышение диоксида серы. «В городе Сибай на юго-востоке Башкирии, который почти всю зиму и начало весны страдал от продуктов горения в законсервированном карьере, вновь отмечено в воздухе превышение ПДК по диоксиду серы», — пишут «Новые Известия» и отмечают, что «сведения о превышении ПДК появились в интернете лишь через восемь часов после того, как оно было зафиксировано». Активисты движения «Сибай, дыши» говорят о том, что «выброс был отмечен в 23:30 10 июня, но «официальной реакции от мэрии на претензии общественников не последовало», рассказали в издании.

У уфимцев свои предпочтения. Lada Vesta по итогам четырех месяцев 2019 года стала самой популярной моделью в шести городах-миллионниках России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение аналитического агентства «Автостат». За отчетный период Lada Vesta является лидером продаж в Перми, Самаре, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске и Волгограде, говорится в сообщении и отмечается, что при этом «в Уфе и Омске более популярной среди автолюбителей стала Lada Granta».

Это не последний трансфер. Московский ФК «Локомотив» приобрел защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова, информируют «Аргументы и факты», уточнив, что контракт с 25-летним игроком подписан на четыре года. «Очень рад присоединиться к «Локомотиву». Помню, как в детстве ходил на матчи «железнодорожников» в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в Академии клуба, подавал мячи», – рассказал Живоглядов. В еженедельнике напомнили, что «Живоглядов перешел в Академию «Локомотива» в 11 лет. С 2009 года играл за молодежную команду «Динамо». В августе 2015 года футболист дебютировал в чемпионате России, а в 2016 году перешел в «Уфу», за которую выступал последние три сезона».

По словам гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова, «Живоглядов перешел в один из ведущих клубов премьер-лиги» и «это не последний трансфер для команды текущим летом», передали на Матч ТВ.