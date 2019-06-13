Фото: ФК "Уфа" Экс-голкипер ФК «Уфа» Андрей Лунев устроил дебош в московском аэропорту Фото: ФК "Уфа"

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Вратаря петербургского клуба «Зенит» и бывшего игрока «Уфы» Андрея Лунева задержали в московском аэропорту «Внуково». По данным СМИ, футболист устроил скандал в зоне регистрации пассажиров. Пресс-секретарь башкирского клуба Сергей Тыртышный рассказал о произошедшем со слов Лунева. Вратарь сборной России опаздывал на рейс до Санкт-Петербурга вместе с другом.

«Представитель аэропорта очень долго копался, а у них было лишнее место багажа. Он долго копался, копался и потом говорит: «Ребята, у вас лишнее место багажа! Нужно будет доплатить». Они ответили, что все знают, и спросили, где можно оплатить», — уточнил Сергей Тыртышный телеканалу Рен ТВ.

Поторопить сотрудника «Внуково» не получилось, тогда Андрей Лунев дал волю эмоциям. Спортсмен начал кричать, нецензурно выражаться. Сотрудники аэропорта заметили запах алкоголя и пригласили к месту инцидента полицейских.

«Действительно, он в баре выпил два коктейля, и от него был свежий запах», — подтвердил руководитель пресс-службы «Уфы».

Андрея Лунева задержали, провели медосвидетельствование и выяснили, что футболист действительно выпивал — 0,77 промилле. Составлен административный протокол.