Экс-голкипер ФК «Уфа» Андрей Лунев устроил дебош в московском аэропорту
Экс-голкипер ФК «Уфа» Андрей Лунев устроил дебош в московском аэропорту Фото: ФК "Уфа"
УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
Вратаря петербургского клуба «Зенит» и бывшего игрока «Уфы» Андрея Лунева задержали в московском аэропорту «Внуково». По данным СМИ, футболист устроил скандал в зоне регистрации пассажиров. Пресс-секретарь башкирского клуба Сергей Тыртышный рассказал о произошедшем со слов Лунева. Вратарь сборной России опаздывал на рейс до Санкт-Петербурга вместе с другом.
«Представитель аэропорта очень долго копался, а у них было лишнее место багажа. Он долго копался, копался и потом говорит: «Ребята, у вас лишнее место багажа! Нужно будет доплатить». Они ответили, что все знают, и спросили, где можно оплатить», — уточнил Сергей Тыртышный телеканалу Рен ТВ.
Поторопить сотрудника «Внуково» не получилось, тогда Андрей Лунев дал волю эмоциям. Спортсмен начал кричать, нецензурно выражаться. Сотрудники аэропорта заметили запах алкоголя и пригласили к месту инцидента полицейских.
«Действительно, он в баре выпил два коктейля, и от него был свежий запах», — подтвердил руководитель пресс-службы «Уфы».
Андрея Лунева задержали, провели медосвидетельствование и выяснили, что футболист действительно выпивал — 0,77 промилле. Составлен административный протокол.