Фото: ИА «Башинформ» Улицу Валиди в Уфе временно перекроют для качественного ремонта дороги Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе продолжается ремонт улицы Заки Валиди на участке от путепровода проспекта Салавата Юлаева до улицы Мажита Гафури. Дорожные строители укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия, устраняют колейность, образовавшуюся в результате эксплуатации дороги.

Однако интенсивность транспортного потока на въезде в Уфу и установившаяся жаркая погода не позволяют добиваться соответствующего качества ремонтных работ, отметили в администрации города. Для остывания верхнего слоя асфальта и полной полимеризации требуется от 12 до 24 часов. Поэтому принято решение о временном закрытии движения транспорта на данном участке.

Работы с полным перекрытием проезжей части будут вестись в ночное время. 13 июня предлагается воспользоваться объездными путями с 01.00 до 06.00.

С 14 по 16 июня включительно улицу Заки Валиди закроют с 21.00 до 06.00.

С 6 часов утра откроют по одной полосе на въезд в город и выезд из него.

Также в дни ремонта проезжей части по улице Заки Валиди прекратится движение троллейбусов.

Уфимцев и гостей башкирской столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения, заранее выбирать маршрут движения.