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12 июня Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Сразу в нескольких райцентрах Башкирии появятся новые кинотеатры

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уже в этом году сразу в нескольких райцентрах Башкирии появятся новые кинотеатры, благодаря участию в грантовом конкурсе Федерального фонда социальной и экономической поддержке отечественной кинематографии.

С 2015 года фонд проводит грантовые конкурсы, благодаря которым по всей России за это время уже поддержаны 811 кинозалов.

По итогам конкурса 2019 года, в число победителей из Башкирии вошли села: Кушнаренково, Красноусольский, Старобалтачево, Мраково, Шаран, Бураево, Ермолаево, Верхние Киги, Старосубхангулово и город Баймак.

«Друзья! Спешу поделиться с вами нашей общей радостью – Кушнаренковский район выиграл в конкурсе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии! А это значит, что до конца года в районном доме культуры Кушнаренково появится свой кинотеатр!», — написал в социальных сетях глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин.
Размер гранта составляет порядка 5 млн рублей.

Теги: грант, кинотеатр
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