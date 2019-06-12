Фото: автор Какой в Башкирии будет погода в День России - прогноз Фото: автор

УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии 12 июня — в День России ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы, днем локально град.

Ветер западный, северо-западный — от 5 до 10 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем — от 23 до 28 градусов, сообщает Башгидромет.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», после нескольких дней жары на территории республики прогнозируется резкое похолодание. Интенсивное понижение температуры воздуха ожидается уже 13 июня.

13 июня на Южный Урал обрушится арктический холод. Днем температура воздуха понизится до 14-19 градусов, ночью будет от 10 до 15 градусов.

В конце рабочей недели и в выходные дни фон ночных температур ожидается в пределах +1,+7 градусов. В воздухе и на поверхности почвы в низинах и в горных районах республики высока вероятность возникновения заморозков, предупреждают синоптики. Днем будет не выше +14,+20 градусов.