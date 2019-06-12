Фото: ИА «Башинформ» За минувшие сутки в Башкирии произошло два лесных пожара - МЧС Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

За минувшие сутки на территории Башкирии возникло два лесных пожара на общей площади более двух гектаров. Пожары удалось ликвидировать в тот же день, 11 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Башкирии.

На данный момент действующих природных пожаров в республике нет.

Всего с начала пожароопасного сезона-2019 в Башкирии зарегистрировано 117 лесных пожаров. Огнем пройдено свыше 1533 га.

Для сравнения: год назад на эту же дату в регионе насчитывалось 94 природных пожара на общей площади около 740 га.