Фото: Олег Яровиков Авиакомпания «Победа» возобновила ежедневные рейсы из Уфы в Москву Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Авиакомпания «Победа» возобновила ежедневные рейсы из Уфы в Москву.

12 июня первый самолет этой авиакомпании вылетел из башкирской столицы в аэропорт «Внуково» в 7.10 утра. Из Москвы в Уфу прибытие самолета — в 6.05.

Стоимость базового варианта билета — невозвратного, без багажа — от 2999 рублей.

Как сообщается на сайте международного аэропорта «Уфа», рейсы авиакомпании «Победа» обслуживаются в терминале 2.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что отечественный лоукостер согласовал с аэропортом «Уфа» выполнение ежедневных рейсов из столицы Башкирии в Санкт-Петербург. Перелеты в северную столицу России авиакомпания «Победа» планирует начать с 17 сентября.