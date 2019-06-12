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12 июня Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Авиакомпания «Победа» возобновила ежедневные рейсы из Уфы в Москву

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Авиакомпания «Победа» возобновила ежедневные рейсы из Уфы в Москву Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Авиакомпания «Победа» возобновила ежедневные рейсы из Уфы в Москву.

12 июня первый самолет этой авиакомпании вылетел из башкирской столицы в аэропорт «Внуково» в 7.10 утра. Из Москвы в Уфу прибытие самолета — в 6.05.

Стоимость базового варианта билета — невозвратного, без багажа — от 2999 рублей.

Как сообщается на сайте международного аэропорта «Уфа», рейсы авиакомпании «Победа» обслуживаются в терминале 2.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что отечественный лоукостер согласовал с аэропортом «Уфа» выполнение ежедневных рейсов из столицы Башкирии в Санкт-Петербург. Перелеты в северную столицу России авиакомпания «Победа» планирует начать с 17 сентября.

Теги: авиакомпания «Победа»
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