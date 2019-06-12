Над Уфой временно запрещены полёты беспилотников
УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
С 17 по 20 июня запрещены полёты беспилотных летательных аппаратов над территорией Уфы, а также посадка (взлёт) беспилотников на площадки, расположенные в границах города. Соответствующий приказ подписал глава Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов.
Причина запрета – проведение ряда мероприятий по обеспечению безопасности. Временное ограничение вводится согласно требованиям Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации.