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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе конкурс граффити посвятили республиканскому Году театра

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе определились победители ежегодного молодежного конкурса граффити, сообщили в мэрии. Управление жилищного хозяйства города посвятило его республиканскому Году театра. Семь финалистов (всего было подано 14 заявок) получили в свое распоряжение стену во дворе дома №153 по ул. Цюрупа.

Первое и второе места заняли участники с многолетним стажем. Автором лучшей работы стал Вадим Хасанов. Второе место – у Артура Лукьянова, третье – у Ольги Хутаренко. Победители конкурса получили дипломы и подарочные сертификаты. Благодарственные письма и поощрительные призы получили Евгений Телечко, Роза Миниахметова, Инга Шафеева, Азамат Азматов и Тимур Уразметов.

Теги: граффити, конкурс
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