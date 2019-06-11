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В Башкирии сабантуй посетили гости из Финляндии

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Чекмагушевского района

Фото: администрация Чекмагушевского района

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Чекмагушевском районе Башкирии в минувшие выходные прошел национальный праздник – сабантуй. Разделить радость торжества приехали земляки и гости из Финляндии. Уроженка Чекмагушевского района Рида Валиева вместе с мужем Маури Савалинен привезли на национальный праздник своих друзей – Эйа с Вайно. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в секторе по информационно-аналитической работе муниципалитета.

«Нас десять лет звали на этот праздник, наконец, нам посчастливилось увидеть это невероятное зрелище. Мы были в восторге от того, насколько здесь восхваляют труд земледельца, и какой здесь плодородный чернозем. У нас в Финляндии проходят разного рода выставки, но такой праздник окончания посевных работ мы видим впервые. Нас поразило большое количество гостей различных национальностей, их широта души и открытое сердце. Мы обязательно приедем на этот праздник еще не раз», – поделились своими впечатлениями финны.

Художественные коллективы сельских поселений района встретили гостей у подворий с хлебом и солью, выступлениями, демонстрирующими народные традиции и обряды, посвященными 100-летию образования Башкортостана.

С выставкой работ самых талантливых умельцев и мастериц со всего района участники праздника ознакомились в «Мастерской умельцев». Юрта притягивала к себе красотой оформления работами местных жительниц Алсу Гареевой и ее мамы Файрузы Хисамутдиновны, в семье которых из поколения в поколение передается техника вышивания крестиком и гладью.

Дегустация безалкогольных напитков также не оставила гостей праздника равнодушным. Поддержав инициативу врио главы Башкирии Радия Хабирова о проведении сабантуев без алкоголя, Молодежная организация добровольческого движения «Мы вместе» присоединилась к общественному движению «Алга, Башкирия!». Все сельские поселения района предоставили более 30 видов безалкогольных напитков, изготовленных из фруктов и ягод.

К землякам обратился глава администрации Реканс Ямалеев. Труженикам и передовикам сельскохозяйственного производства он выразил слова глубокой признательности и благодарности. Благодаря их самоотверженному труду, посевная кампания была проведена в оптимальные агротехнические сроки, посевная площадь в этом году составила 53,1 тысячи гектаров.

На сцене состоялось чествование наградами лучших тружеников района во всех сферах экономики. Передовикам сельского хозяйства были вручены почетные грамоты, дипломы и призы.

Чекмагушевцы и гости праздника участвовали в различных культурно-массовых мероприятиях, народных играх и забавах, болели за соревнующихся в конных скачках, борьбе курэш. По их словам, сабантуй прошел на высоком организационном уровне. Труженики отдохнули и набрались новых сил. Теперь их ждет горячая и ответственная пора.

Теги: сабантуй, праздник
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