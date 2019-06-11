Фото: автор В Башкирии после непродолжительной жары наступает резкое похолодание Фото: автор

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии погода июня продолжает удивлять своей контрастностью. После нескольких дней жары на территории республики прогнозируется резкое похолодание, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Интенсивное понижение температуры воздуха ожидается уже в предстоящий четверг, 13 июня.

Завтра в праздничный день 12 июня еще сохранится теплая погода с максимальной температурой воздуха +23,+28 градусов. А уже 13 июня на Южный Урал обрушится арктический холод. Днем температура воздуха понизится до +14,+19 градусов, ночью будет +10, +15 градусов.

В конце рабочей недели и в выходные дни фон ночных температур ожидается в пределах +1,+7 градусов. В воздухе и на поверхности почвы в низинах и в горных районах республики высока вероятность возникновения заморозков. Днем будет не выше +14,+20 градусов.

При такой смене воздушных масс местами будут наблюдаться кратковременные дожди различной интенсивности, грозы, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, локально град, уточняет Башгидрометцентр.