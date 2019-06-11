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МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение Фото: автор

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС Башкирии, ссылаясь на данные Башгидрометцентра, предупреждает жителей республики о неблагоприятных явлениях и объявляет штормовое предупреждение.

С 12 по 14 июня местами по Башкирии ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, локально — град.

К 14 июня температура воздуха понизится ночью до +1,+6 градусов, днем столбики термометров покажут +14,+19.

Теги: МЧС по РБ
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