МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение Фото: автор
УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Главное управление МЧС Башкирии, ссылаясь на данные Башгидрометцентра, предупреждает жителей республики о неблагоприятных явлениях и объявляет штормовое предупреждение.
С 12 по 14 июня местами по Башкирии ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, локально — град.
К 14 июня температура воздуха понизится ночью до +1,+6 градусов, днем столбики термометров покажут +14,+19.