Фото: www.philips.fr Жизнь продолжается: проект фонда «Потерь нет» поможет паллиативным детям из Башкирии Фото: www.philips.fr

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Проект благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» из Уфы стал победителем конкурса 2019 года по распределению грантов Президента РФ некоммерческим организациям. Сумма гранта составила 7 млн 900 тысяч рублей. На эти средства организация намерена закупить необходимое медицинское оборудование и предоставлять его бесплатно на прокат детям из Башкирии, нуждающимся в паллиативной помощи.

По последним данным, в настоящее время в Башкортостане проживают 649 неизлечимо больных детей. Проект фонда «Потерь нет» носит жизнеутверждающее название «Жизнь продолжается». Он призван облегчить жизнь этих детей, сделать ее более человечной, чтобы их существование было, насколько это возможно, полноценным, качественным, безопасным и защищенным, говорит председатель организации Айгуль Губачева.

﻿«Мы постоянно получали и продолжаем получать запросы от родителей на медицинское оборудование. Прежде по запросу одномоментно мы не могли предоставить те или иные аппараты. Приходилось запускать сбор средств и ждать месяцами, — рассказала агентству «Башинформ» представитель фонда. — Теперь при помощи средств гранта, мы сможем оперативно реагировать на запросы и представлять в безвозмездное пользование семьям функциональные кровати, подъемники, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, откашливатели, пульсоксиметры, расходные материалы. Всего мы планируем закупить около 40 предметов. Будем представлять как стационарное оборудование, которым семья сможет пользоваться дома долгое время, и комплекты портативного оборудования, которые можно взять с собой в поездку или на лечение в другой город. Мы уже предполагаем, что на длительное пользование будет передано оборудование 50 семьям, 25 семьям мы передадим портативное оборудование на короткий срок».

В настоящее время фонд предоставляет семьям на прокат откашливатели, аппараты ИВЛ. Так, например, была оказана помощь ребенку с ДЦП тяжелой степени. Мальчик дышит при помощи трахеостомы. Так как он постоянно лежит, у него ослаблен кашлевый рефлекс, из-за застоя мокроты в легких постоянно была пневмония. После передачи в семью откашливателя состояние ребенка улучшилось. Есть дети с диагнозом «мышечная дистрофия», таких ребят по республике больше 30. Они могут жить десятками лет, но постепенно у них отказывают все мышцы, в том числе дыхательные. Двум таким детям недавно приобрели и передали аппараты искусственной вентиляции легких. С помощью средств гранта фонд намерен помочь еще большему количеству детей.

«К сожалению, в республике паллиативная помощь неизлечимо больным детям не развита. Мы считаем, что это очень важно. Качество жизни таких детей должно быть на качественном уровне вне зависимости от того, сколько еще он проживет. До самого последнего дня. И мы будем стараться делать всё возможное в этом направлении, что от нас зависит», — подчеркнула Айгуль Губачева.

Реализация проекта «Жизнь продолжается» начнется с 1 июля. Родители неизлечимо больных детей из Башкирии, имеющие необходимость в аппаратах и медоборудовании, могут обращаться на адрес электронной почты фонда poter-net@mail.ru либо по телефону +7 (3472) 16-34-55.