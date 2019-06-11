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В Уфе на пляже «Солнечный» спасатели достали мужчину с двухметровой глубины

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе на пляже «Солнечный» спасатели достали мужчину с двухметровой глубины Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе днем 11 июня на пляже «Солнечный» дежурившие у водоема сотрудники поисково-спасательного отряда спасли человека. 27-летний мужчина плавал с друзьями в реке Белой.

По информации пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, возле буйков они устроили соревнования: кто сможет под водой преодолеть большее расстояние.

«Так как компания не раз предпринимала попытки заплыть за буйки, спасатели за ними пристально наблюдали, делали замечания, но отдыхающие их пропускали мимо ушей. И когда один из мужчин не вынырнул, спасатели немедленно приступили к его поискам», — рассказали в ведомстве.

Позже выяснилось, что «пловец» потерял под водой сознание — спасатели нашли его на двухметровой глубине. Они доставили его на берег и провели сердечно-легочную реанимацию. Проведенные экстренные меры вернули 27-летнего мужчину к жизни. Сейчас он доставлен в одну из городских клинических больниц.

Теги: спасатели, Управление гражданской защиты Уфы
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