Фото: пресс-служба администрации г. Уфы В День города работу общественного транспорта в Уфе продлят до часу ночи Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В связи с празднованием Дня России, 265-летия Салавата Юлаева, 445-летия основания Уфимской крепости работа общественного транспорта будет продлена до 01.00 часов 13 июня по всем направлениям (14 автобусных, 3 троллейбусных и 2 трамвайных маршрута). Об этом сообщили в городской администрации.

Дополнительно для развоза жителей и гостей города привлекут 62 автобуса – 12 марки «Нефаз», 20 марки «ПАЗ» и 30 марки «Форд». Они будут ожидать пассажиров в районе конгресс-холла «Торатау» – на улицах Пушкина, Гафури, Аксакова. Данные автобусы будут осуществлять перевозки в Демский район города, а также в микрорайоны Затон и Шакша.

В Уфе в праздничный день 12 июня будет введено частичное закрытие движения транспорта. Как сообщили в мэрии, 12 июня будет перекрыт участок проезжей части по улице Октябрьской Революции от улицы Сочинской до проспекта Салавата Юлаева с 9.00 часов до 11.00 часов.

Запрет будет действовать и на проспекте Октября на время проведения торжественного парада Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Проезд будет ограничен по проспекту Октября на участке от пересечения с улицей Шафиева до пересечения с улицей Кольской с 10.00 до 12.30, по улице Научной – с 9.00 до 11.00.