В России объявлен второй конкурс президентских грантов. Разъясняем, что это такое

Сколько дают?

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По итогам второго конкурса, который стартовал 10 июня 2019 года, планируется распределить 4,3 млрд рублей.Победили проекты из Бирского, Дюртюлинского, Мечетлинского, Стерлитамакского, Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Чекмагушевского, Янаульского районов и городов Нефтекамск, Сибай, Стерлитамак и Уфавсего 38 проектов, они получат гранты на сумму 44,8 млн рублейНа всю Россию распределено 3,3 млрд рублей.

Наибольшее количество победителей из нашего региона получили до 500 тысяч рублей (19 проектов), от 500 до 3 млн рублей (8 проектов), один проект получил грант на сумму более 3 миллионов рублей.