В России объявлен второй конкурс президентских грантов. Разъясняем, что это такое

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УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
Наибольшее количество победителей из нашего региона получили до 500 тысяч рублей (19 проектов), от 500 до 3 млн рублей (8 проектов), один проект получил грант на сумму более 3 миллионов рублей.
На первый конкурс 2019 года в фонд поступило 268 проектов от 42 районов Башкирии — Архангельского, Аскинского, Аургазинского, Баймакского, Бакалинского, Балтачевского, Белебеевского, Белокатайского, Белорецкого, Бижбулякского, Бирского, Благовещенского, Бураевского, Бурзянского, Гафурийского, Дюртюлинского, Ермекеевского, Ишимбайского, Кигинского, Краснокамского, Кушнаренковского, Куюргазинского, Мечетлинского, Мишкинского, Миякинского, Нуримановского, Салаватского, Стерлитамакского, Стерлибашевского, Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Шаранского, Янаульского, районов и городов Кумертау, Нефтекамск, Салават, Сибай, Стерлитамак и Уфа.
Методическую поддержку проектам оказывает ресурсный центр аппарата Общественной палаты Башкирии. Они проводят вебинары по подготовке заявок, пишут разъясняющие статьи, консультируют по телефону, обучают активы на очных семинарах.