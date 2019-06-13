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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В России объявлен второй конкурс президентских грантов. Разъясняем, что это такое

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

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Что такое президентские гранты?
Президентские гранты — это средства, предоставляемые на развитие гражданского общества. Фонд президентских грантов является единым оператором грантов Президента Российской Федерации. Действует с 3 апреля 2017 года. Является одним из институтов развития некоммерческого сектора экономики России.
Сколько дают?
По итогам второго конкурса, который стартовал 10 июня 2019 года, планируется распределить 4,3 млрд рублей. Победили проекты из Бирского, Дюртюлинского, Мечетлинского, Стерлитамакского, Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Чекмагушевского, Янаульского районов и городов Нефтекамск, Сибай, Стерлитамак и Уфавсего 38 проектов, они получат гранты на сумму 44,8 млн рублей. На всю Россию распределено 3,3 млрд рублей.

Наибольшее количество победителей из нашего региона получили до 500 тысяч рублей (19 проектов), от 500 до 3 млн рублей (8 проектов), один проект получил грант на сумму более 3 миллионов рублей.

Кто может претендовать на грант?
Некоммерческие негосударственные организации, зарегистрированные не позднее чем за год до окончания приема заявок, а при запросе гранта до 500 тысяч рублей (кроме ресурсных центров) — не позднее чем за полгода. Не находящиеся в процессе ликвидации, банкротства, под действием решения суда о приостановлении деятельности. Без долгов по налогам и иным платежам более 1000 рублей. Среди учредителей организации не должно быть государственных органов и органов местного самоуправления.

На первый конкурс 2019 года в фонд поступило 268 проектов от 42 районов Башкирии — Архангельского, Аскинского, Аургазинского, Баймакского, Бакалинского, Балтачевского, Белебеевского, Белокатайского, Белорецкого, Бижбулякского, Бирского, Благовещенского, Бураевского, Бурзянского, Гафурийского, Дюртюлинского, Ермекеевского, Ишимбайского, Кигинского, Краснокамского, Кушнаренковского, Куюргазинского, Мечетлинского, Мишкинского, Миякинского, Нуримановского, Салаватского, Стерлитамакского, Стерлибашевского, Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Шаранского, Янаульского, районов и городов Кумертау, Нефтекамск, Салават, Сибай, Стерлитамак и Уфа.

На что можно направить полученный грант?
Фонд президентских грантов проводит конкурсы среди НКО по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области науки, образования и просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе прав заключенных; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.
Какие проекты уже получили одобрение?
По итогам первого конкурса в Башкирии получили поддержку проекты, посвященные охране здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — 9 проектов, по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан — 8 проектов. Поддержано пять проектов в области культуры и искусства. По направлениям «поддержка молодёжных проектов», «развитие институтов гражданского общества» и «защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных» по одному победителю. По итогам первого конкурса грантов в 2019 году самый крупный грант на сумму 7,9 млн рублей получил Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет»﻿ республики на реализацию проекта «Благотворительный прокат медицинского оборудования для детей, нуждающихся в паллиативной помощи «Жизнь продолжается» . Прием заявок на второй конкурс продлится до 31 июля.
﻿Мы тоже хотим грант, но не знаем, как получить

Методическую поддержку проектам оказывает ресурсный центр аппарата Общественной палаты Башкирии. Они проводят вебинары по подготовке заявок, пишут разъясняющие статьи, консультируют по телефону, обучают активы на очных семинарах.

Теги: гранты
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