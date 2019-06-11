Башкирия в федеральных СМИ: Французы уже выбрали Уфу, а немцы исследуют потенциал региона

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Минстрой обсудил с французской компанией SUEZ перспективы «умных» городов. Для демонстрации эффективности внедрения французских «умных технологий» компания определила столицу Башкирии.

Французы выбрали Уфу. Как сообщила «Стройгазета», глава Минстроя России Владимир Якушев в рамках ПМЭФ обсудил с гендиректором ГК SUEZ Бертраном Камю перспективы сотрудничества по созданию «умных городов». Сотрудничество с французской компанией осуществляется с июля 2018 года в рамках российско-французской рабочей группы «Устойчивые и умные города». Отмечается, что «для демонстрации эффективности внедрения французских «умных технологий» компанией уже определен пилот – город Уфа Республики Башкортостан. Между региональным правительством и компанией подписано соглашение о сотрудничестве и сейчас прорабатывается создание интегрированной платформы управления сервисами «умного города», включая создание экологического мастер-плана и плана мероприятий по экологическому развитию республики». Как пояснил министр, компания SUEZ выразила готовность выступить соинвестором на объектах водоочистных сооружений, контроля качества воды, предложить цифровые решения по контролю за качеством воды, сетей в Башкортостане, добавили в газете.

Чтобы без падений и переломов. «Коммерсантъ» выяснял, «какие инструменты необходимы для снижения смертности пожилых россиян». В издании говорится, что «для достижения целей по росту продолжительности жизни правительство РФ будет, в частности, расширять программы медицинского и социального ухода за пожилыми людьми. Одна из самых опасных ситуаций для людей старшего поколения — падение, ведущее к переломам, а следовательно, потере самостоятельности и полноценной активной жизни», отмечается в сообщении. В связи с этим федеральный проект «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография» помимо других инициатив предусматривает программу профилактики падений и переломов людей старшего возраста. «Уже в текущем году программу запускают в семи пилотных регионах: Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской и Белгородской областях, а также в Пермском крае и Башкирии», — рассказала «Ъ» главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. «Падение считается одним из основных гериатрических синдромов и занимает лидирующее место среди причин смертности и инвалидизации у пожилых»,— говорит она. «Треть людей старше 65 лет падают ежегодно, а более половины из них — повторно. В целом каждые десять лет частота переломов у лиц старше 50 лет увеличивается вдвое», — пояснили в газете.

Россиянам прописали курсы первой медицинской помощи, продолжают тему здоровья в Федеральном агентстве новостей. Массовое внедрение курсов оказания первой помощи могло бы спасти множество жизней по всей стране. Об этом ФАН рассказала руководитель учебного центра «Технологии выживания» Людмила Гришина, «комментируя чудесное спасение девушки в Уфе, попавшей под огонь в результате уличной стрельбы и спасенной случайной прохожей». «Если помощь была оказана правильно, то, значит, ее кто-то этому научил! — уверена Гришина. — Может быть, она даже профессиональный медик. Но мы часто сталкиваемся с тем, что к нам приходят врачи, являющиеся профессионалами в своей узкой специальности, но они не знают, как оказать помощь в случае огнестрельного, ножевого ранения или еще что-то, выходящее за рамки их профиля. Они могут растеряться и не знать, что делать». По ее мнению, люди, прошедшие курсы первой помощи, в критический момент это все вспоминают и грамотно действуют. И такие курсы следует открывать как при учебных заведениях, так и на предприятиях. Гришина отметила, что «когда человек знает, что ему делать в конкретной ситуации, он становится на голову выше всех остальных». В издании напомнили, что «именно грамотное тампонирование и остановка кровотечения спасли жизнь 24-летней девушке в Уфе, случайно попавшей под огонь. Ей оказала помощь неизвестная женщина, случайно оказавшаяся рядом», говорится в сообщении. Как выяснилось, женщина, оказавшая помощь раненой девушке, работает акушером-гинекологом в 13-й больнице Уфы.

О высокой пожароопасности в Башкирии предупредили спасатели. Об этом со ссылкой на сообщение Inforeactor передали на телеканале «RT». «По прогнозу республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 13 июня ожидается 5-й чрезвычайный класс пожароопасности, — отмечается в сообщении. — Граждан призвали проявлять внимательность и осторожность при засушливой погоде».

Какие шансы у возобновляемой энергетики в России, выясняли в «Независимой газете». В издании узнали, что немецкое информационное агентство Deutsche Welle опубликовало исследование о том, «какую роль могла бы играть солнечная энергетика в такой северной стране с большими запасами ископаемых энергоресурсов, как Россия». В статье говорится, что сейчас в РФ и солнце, и ветер производят вместе менее 1% электроэнергии. В то время как в Германии возобновляемые источники энергии производят уже почти 47% электричества. «Многочисленные немецкие фирмы накопили немалый опыт в этой сфере и, естественно, заинтересованы в экспорте своей продукции и технологий. В том числе на такой потенциально большой рынок, как российский, где возобновляемая энергетика пока находится в зародышевом состоянии».

В центре внимания авторского коллектива – анализ российского рынка фотоэлектричества на примере двух регионов: Краснодарского края и Калининградской области. Как пояснил соавтор исследования, эксперт фирмы Еclareon Ульф Лозе, «особенность Калининградской области в том, что это эксклав». Выяснилось, что на сегодня область полностью обеспечена мощностями для традиционной генерации электроэнергии и нет необходимости устанавливать какие-либо дополнительные мощности. Иная ситуация в Краснодарском крае — регион испытывает дефицит генерирующих мощностей и вынужден импортировать электроэнергию из соседних областей. «Так что здесь фотовольтавика может внести реальный вклад в стабилизацию энергоснабжения и имеет реальные перспективы для коммерческого использования», — считают немецкие эксперты. В «НГ» рассказали, что «берлинская компания намерена исследовать потенциал еще двух регионов РФ. Один уже определен: это Башкортостан. Второй руководство фирмы объявит на международном форуме «Ren4Reg – Возобновляемая энергия для регионального развития», который пройдет в Москве с 18 по 20 июня».