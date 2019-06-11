Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО Подростки из Башкирии погрузились в армейскую жизнь в юнармейском лагере «Гвардеец» Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

10 июня в Пензе на территории филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва Минобороны России открылась первая смена Юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2». В лагере пройдут подготовку 360 учащихся 8-9 классов. Сборная команда Башкортостана состоит из воспитанников Башкирского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Доставалова и участников военно-патриотических клубов городов Кумертау, Белебей, Уфимского района. В конце смены юноши, прошедшие начальную военную подготовку, обучающую и спортивную программы лагеря «Гвардеец», смогут вступить в ряды движения «Юнармия», созданного в 2016 году по инициативе президента России Владимира Путина, и принести первую в своей жизни присягу на верность Родине.

С открытием первой смены лагеря «Гвардеец-2» от имени полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова участников поздравил его помощник Владимир Колчин. Обращаясь к ребятам, он особо подчеркнул, что для многих лагерь станет первой ступенькой на пути к профессии офицера, поможет получить объективное представление о современной российской армии.

В течение 18 дней учащиеся будут погружаться в атмосферу армейской жизни: под руководством опытных наставников пройдут курс общевойсковой и физической подготовки, постигнут азы военной науки, примут участие в спортивных и культурных мероприятиях.

Лагерь проводится в две смены по 18 дней. Первая смена — с 9 по 26 июня, вторая — с 30 июня по 17 июля. В текущем году в проекте Приволжского федерального округа примут участие юноши из всех регионов округа, а также команды из шести окружных кадетских корпусов ПФО. Всего с начала проекта школу лагерей «Гвардеец» прошли около 5 тысяч учащихся.