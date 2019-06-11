Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.79 ↓

EUR 73.21 ↑

11 июня Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Подростки из Башкирии погрузились в армейскую жизнь в юнармейском лагере «Гвардеец»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО

Подростки из Башкирии погрузились в армейскую жизнь в юнармейском лагере «Гвардеец» Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

10 июня в Пензе на территории филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва Минобороны России открылась первая смена Юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2». В лагере пройдут подготовку 360 учащихся 8-9 классов. Сборная команда Башкортостана состоит из воспитанников Башкирского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Доставалова и участников военно-патриотических клубов городов Кумертау, Белебей, Уфимского района. В конце смены юноши, прошедшие начальную военную подготовку, обучающую и спортивную программы лагеря «Гвардеец», смогут вступить в ряды движения «Юнармия», созданного в 2016 году по инициативе президента России Владимира Путина, и принести первую в своей жизни присягу на верность Родине.

С открытием первой смены лагеря «Гвардеец-2» от имени полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова участников поздравил его помощник Владимир Колчин. Обращаясь к ребятам, он особо подчеркнул, что для многих лагерь станет первой ступенькой на пути к профессии офицера, поможет получить объективное представление о современной российской армии.

В течение 18 дней учащиеся будут погружаться в атмосферу армейской жизни: под руководством опытных наставников пройдут курс общевойсковой и физической подготовки, постигнут азы военной науки, примут участие в спортивных и культурных мероприятиях.

Лагерь проводится в две смены по 18 дней. Первая смена — с 9 по 26 июня, вторая — с 30 июня по 17 июля. В текущем году в проекте Приволжского федерального округа примут участие юноши из всех регионов округа, а также команды из шести окружных кадетских корпусов ПФО. Всего с начала проекта школу лагерей «Гвардеец» прошли около 5 тысяч учащихся.

Теги: Юнармия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе сообщили о состоянии девушки, получившей огнестрельное ранение
24-летняя девушка, пострадавшая при стрельбе в Уфе около остановки «Южный автовокзал», прооперирована. Об этом агентству «Башинформ» сообщил заместитель
В Башкирии в ДТП погибла 19-летняя девушка-водитель, ее пассажир госпитализирован
В Белебее накануне вечером на пересечении улиц Советской и Красноармейской произошла смертельная автоавария. По данным ГИБДД РБ, 19-летняя местная жител
В Уфе разыскивают врача, которая спасла жизнь девушке с огнестрельным ранением
В Уфе ищут молодого медика, которая спасла жизнь 24-летней девушке с огнестрельным ранением. Во время стрельбы около остановки «Южный автовокзал» 9 июня
В Уфе врач, оказавшая помощь девушке с огнестрельным ранением, работает в 13-й больнице
В столице Башкирии разыскали врача, которая спасла жизнь 24-летней девушке, пострадавшей при обстреле около Южного автовокзала. Профсоюз работников здрав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть