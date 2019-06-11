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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В День города в Уфе запустят 62 дополнительных автобуса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В День города в Уфе запустят 62 дополнительных автобуса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В день 445-летия Уфы, 265-го дня рождения Салавата Юлаева и в День России для горожан и гостей столиц Башкирии запустят фейерверк. Салют запланирован на 23.00 на площадке этнопарка «Ватан».

После залпов для уфимцев мэрия организует дополнительный общественный транспорт. Как уточнили в столичной администрации, около Конгресс-холла «Торатау» горожан будут ждать 62 автобуса для развоза людей в отдаленные районы: Шакшу, Инорс, Дему.

Теги: Уфа, День города, общественный транспорт
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