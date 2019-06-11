Благовещенский арматурный завод и УНГТУ открыли специализированную магистратуру

Фото: УГНТУ





















Фото: УГНТУ

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете появится новая магистерская программа, созданная совместно с Благовещенским арматурным заводом (АО «БАЗ», входит в состав Объединенной металлургической компании). Вуз начнет готовить выпускников, которые будут совмещать учебу с производственной практикой на БАЗе, а в дальнейшем смогут получить там рабочие места. Вчера, 10 июня, руководители завода и вуза подписали соглашение о сотрудничестве и торжественно открыли Центр цифровых и аддитивных технологий УГНТУ, который должен стать одной из ведущих площадок цифровой трансформации производства в республике.

Выступая на торжественной церемонии, министр промышленности и инновационной политики Башкортостана Алексей Карпухин назвал подписание соглашения знаковым событием:

«Создавать базовые лаборатории и кафедры в нефтяном университете стало доброй традицией для наших ведущих предприятий. Это помогает готовить специалистов без отрыва от производства, это необходимо, потому что Башкортостан – один из самых индустриально развитых регионов России. Особенно отрадно, когда в качестве партера УГНТУ как «профильного» вуза ТЭК выступает предприятие машиностроительного комплекса: это значит, что в процесс вливаются смежные отрасли, без чего невозможна цифровая трансформация промышленности. Правительство приложит все усилия, чтобы эти начинания продолжились».

Сотрудничество БАЗа с опорным вузом Башкортостана предусматривает, в первую очередь, запуск специализированной магистерской программы с увеличенным объемом производственной практики – она будет проходить непосредственно на заводе с закреплением на рабочих местах. Таким образом интеллектуальный потенциал вуза объединится с корпоративными ресурсами завода, а студенты получат не только практический опыт, доступ к материальной базе предприятия для выполнения проектных и исследовательских работ, но и достойную оплату труда.

«Благовещенский арматурный завод входит в Объединенную металлургическую компанию и производит трубопроводную арматуру для ТЭК, – рассказал управляющий директор АО «БАЗ» Александр Астахов . – Перед нами стоят большие задачи по реализации новых программ, импортозамещению, нам необходимы инженерные кадры, которые позволят нам развиваться. Для этого и открывается новая магистратура. Получение опыта на нашем производстве поможет выпускникам более качественно реализовывать свои идеи, состояться в жизни».

По его словам, выбор был сделан в пользу УГНТУ, потому что этот вуз является не только ведущим в республике, но и одним из самых авторитетных в России: это подтверждается высокими позициями в рейтингах, в которых опорный вуз Башкортостана традиционно занимает самые высокие места.

«Открытие магистратуры и нового Центра цифровых и аддитивных технологий – один из этапов нашей ставки на дуальное образование, – заявил ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин . – Перед нами поставлена задача: подготовка всех специалистов должна быть ориентирована на практику. Мы понимаем, что для крупных предприятий это не благотворительность, а инвестиция в человеческий капитал, поэтому я очень рад, что наш знаменитый завод выбрал нашу площадку».

Новый Центр цифровых и аддитивных технологий – это комплекс лабораторий, которые воспроизводят все этапы цифрового производства: пробоподготовку, высокоточную шлифовку и полировку материалов, анализ микроструктуры образцов и их химического состава. Работая в центре, можно будет изготовить опытные образцы деталей, испытать их прочностные и эксплуатационные показатели. Создание цифровых моделей деталей позволит оценить состояние конструкции и ее элементов, спрогнозировать остаточный ресурс их работы.

Отвечая на вопрос агентства «Башинформ» о том, есть ли у Благовещенского арматурного завода уже конкретные «квоты» на выпускников новой магистратуры, управляющий директор предприятия Александр Астахов рассказал, что прогноз на прием существует: «Не менее десяти сотрудников мы уже сегодня готовы принять. Мы понимаем, что из тех, кто будет обучаться в магистратуре, наверное, не все пойдут к нам, но надеемся, что хотя бы 30% будут оставаться на БАЗе. Это важно не только для завода, но и для Благовещенска».