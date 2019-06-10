Повесть о первом полпуде золота, или Где быть Таналык-Баймаку?

Фото: Сайт Главы РБ

Фото: Сайт Главы РБ

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Как первые полпуда баймакского золота изумили руководителей Башкирии и почему был нецелесообразным перевод местного горного треста в предприятия Союзного значения. Об этом рассказала газета «Красная Башкирия» в октябре-ноябре 1928 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Мы очень мало знаем этот далекий угол Башкирии. Между тем в этом чисто башкирском районе, по речке Таналыку, в поселках при золотых, серебряных и медных рудниках, фабриках и заводах, проведена едва ли не самая суровая и упорная в Башкирии борьба за восстановление производства», — пишут в издании. После Гражданской войны в районе Баймака остались лишь разбитые крыши и стекла, изуродованные машины, мусор и плесень разрухи. И жители республики проделали гигантскую работу, «чтобы в мертвых рудниках и заводах забились машины, загорелся огонь». Гигантскую – потому что не было ни специалистов, ни материалов, ни хлеба… Нечего было есть, чтобы работать, говорится в газете.

Жители Таналык-Баймака хорошо помнили, «как издевался над рабочими красноуфимский купец Кабанов, который организовал здесь «Южно-Уральское горно-промышленное акционерное общество» с привлечением крупного английского капитала», — продолжают в газете. С приходом советской власти «капризы капитала были уничтожены и прежние рабы сделались хозяевами предприятий района». При этом участие населения в восстановлении разрушенных предприятий порой доходило до героизма: «в самые трудные моменты жизни предприятий население работало авансом, довольствуясь горстями овсяной муки».

Об этом нигде не написано, сетуют в издании и считают, что можно было бы написать «повесть о горняках, баймакских башкирах, бывших рабочих купца Кабанова, о четверти овсяного хлеба, о холодных землянках, об усталости до упаду, о работе никем неоплаченной, об упорстве бескорыстном, беспримерном». Как памятник об этом времени остались восстановленные рудники и заводы – предприятия, составляющие объединение Башкирского горного треста: Баймакский золото-медный завод с рядом приисков, Золотопромывные фабрики и многие другие, говорится в газете.

В издании рассказали, как «во времена разрухи, в дни стремительного падения советских денежных знаков, первые полпуда золота, привезенного с Баймака, повергли в величайшее изумление руководящих работников Башкирии».

«Сейчас здесь всюду кипит работа. Тысяча с лишним рабочих занята на добыче золота и меди, — информировала газета 7 ноября 1928 года. — Баймакский завод получает новое оборудование. Улучшается состояние рудников. Воздвигаются жилища для рабочих. На все это затрачены большие средства. Баймак далеко ушел от довоенных размеров производства», — рассказали в газете, отметив, что «пролетариат Башкирии вправе гордиться своим Горным трестом, красотой местной государственной промышленности». Ведь «разработка золотых жил и россыпей в этом районе в течение ста лет создали среди башкир тип «прирожденного горняка». Местное башкирское население относится к горному тресту с особым уважением и вниманием, – заботится о тресте, как о своем «национальном детище», — пишут в издании 4 октября 1928 года и сообщают, что недавно в Москве встал вопрос, где быть Таналык-Баймаку. При Союзном ВСНХ была создана особая комиссия, которой поручили «рассмотреть вопрос перечисления Башкирского местного горного треста в список предприятий союзного значения».

«Надо полагать, что правительство Башкирии должно доказать Союзному правительству о нецелесообразности перечисления местного горного треста в список предприятий Союзного значения», — обратились в газете, подчеркнув, что «кузница пролетариев из башкир должна быть нашей».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Добавим, 8 июня 2019 года врио главы Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в Баймакский район посетил месторождения золото-медно-цинковых руд, разрабатываемые ранее предприятиями «Башгортреста». В частности, он побывал в ООО «Семеновский рудник», а также на литейно-механическом заводе, основанном в 1913 году.