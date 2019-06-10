Фото: Олег Яровиков В Куюргазинском районе запустили проект «Трезвое лето» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

На сабантуе, который прошел 8 июня на в Куюргазинском районе, был дан старт проекту «Трезвое лето». В районной администрации агентству «Башинформ» рассказали, что он будет включать в себя несколько этапов. В июне будет дан старт конкурса на лучший социальный плакат на тему здорового образа жизни и профилактики алкоголизма. В течение месяца будет идти прием работ, среди которых в июле жюри выберет победителей в категориях «Любители» и «Профессионалы». Приглашение на участие будет разослано в том числе уфимским рекламным агентствам и дизайнерам, а также среди участников в социальных сетях будут выбраны победители народного голосования.

Запланировано проведение круглого стола с предпринимателями, которые в своих предприятиях сумели побороть пьянство и повысить эффективность труда своих сотрудников.

В августе планируется проведение межрайонного молодежного форума, который будет посвящен двум актуальным темам: возвращение и трудоустройство молодежи в районы республики и здоровый образ жизни. Для участия в нем будут приглашены: молодые предприниматели из разных районов Башкортостана, которые расскажут об успешном ведении своего бизнеса в районе; блогеры, журналисты и спортсмены. Задача форума — показать старшеклассникам и студентам опыт успешных людей в бизнесе, спорте, социальной сфере, донести до них, что успеха можно добиться не только в большом мегаполисе.

Спорткомитет администрации района проведет день сдачи нормативов ГТО для всех желающих. В районе планируются отдельные приемы наркологов с консультацией и лечением от алкоголизма.

Во время «Трезвого лета» в районе будут организованы профилактические рейды по борьбе с незаконной торговлей алкоголем, где населению разъяснят об ответственности и необходимости борьбы с «самогонщиками». Итоги акции будут подведены на межрегиональной практической конференции, которая пройдет в конце августа.