Земфира поддержала журналиста Ивана Голунова

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Земфира поддержала задержанного корреспондента «Медузы» Голунова. На официальном сайте певицы заставкой на черном фоне стоит надпись «свободу Ивану Голунову».

В поддержку журналиста уже высказывались многие медийные персоны, в их числе — Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Константин Хабенский и другие.

В понедельник, 10 июня три крупнейших российских издания — РБК, «Ведомости» и «Коммерсант», выпустили номера с одинаковой обложкой «Я/Мы Иван Голунов» и опубликовали обращение с требованием проверить законность действий полицейских.

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве, по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Коллеги предполагают, что задержание может быть связано с его профессиональной деятельностью: Голунов известен громкими расследованиями о похоронном бизнесе, «черных» риэлторах. В день вынесения решения о мере пресечения у суда собрались несколько сотен человек.

Иван Голунов отправлен под домашний арест на два месяца — до 7 августа. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В понедельник стало известно, что по результатам экспертиз ни в биологических жидкостях, ни в смывах с рук, ни в срезах ногтей Ивана следов наркотиков не обнаружено.

В профессиональном сообществе ситуация вызвала огромную поддержку и солидарность, журналисты крупных российских городов, а также за рубежом, выходили на одиночные пикеты. Уфимские журналисты также присоединились к акции: они собрались у здания МВД в Уфе.

12 июня в Москве планируется провести марш в поддержку Ивана Голунова: он начнется в 12 часов у метро «Чистые Пруды», и далее пройдет по маршруту: Мясницкая — Лубянка — Кузнецкий Мост — Столешников — Большая Дмитровка. Марш закончится у здания столичного управления МВД на Петровке, 38.