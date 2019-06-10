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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе осудили членов преступной группировки за массовую рассылку сообщений с вирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе осудили членов преступной группировки за массовую рассылку сообщений с вирусом Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении четырех членов организованной преступной группы по статьям «мошенничество в сфере компьютерной информации» и «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе прокуратуры РБ, с января 2016 года по май 2017 года сообщники ежедневно рассылали тысячи SMS-сообщений. В них содержалась ссылка на вредоносную программу. Рассылки получали и граждане, разместившие в интернете объявления о продаже каких-либо товаров. Им поступали предложения об обмене со ссылками на якобы предлагаемый товар.

«Если пользователи переходили по указанному электронному адресу, их смартфон заражался вирусом, похищавшим денежные средства с карт, подключенных к услуге мобильного банкинга. С заявлениями о преступлении обратилось более 40 человек, которым причинен ущерб на сумму около 300 тысяч рублей», — проинформировали в ведомстве.

Суд приговорил организатора банды к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Его сообщники осуждены к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на сроки от 4 лет 1 месяца до 4 лет 3 месяцев со штрафом от 250 до 550 тысяч рублей.

Теги: мошенничество, вирусы, прокуратура РБ
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