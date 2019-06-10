Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.03

EUR 73.26

10 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

12 июня для почтовых отделений Башкирии объявили выходным днем

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

12 июня для почтовых отделений Башкирии объявили выходным днем Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

12 июня – в День России – почтовые отделения в Башкирии работать не будут, сообщили в УФПС по РБ — филиале ФГУП «Почта России».

«12 июня этого года для почтовых отделений Республики Башкортостан объявлен выходным. В этот день доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется, — пояснил пресс-секретарь УФПС по РБ Борис Слуцкий. — Во вторник 11 июня все почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час».
При этом для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий за праздничный день будет вестись по согласованию с Отделением Пенсионного фонда России по Башкирии.

Теги: День России, Почта России
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе мужчина застрелил парня и ранил девушку
В Уфе на автовозкзале мужчина застрелил парня 25 лет и ранил девушку 24 лет. Как пишут очевидцы в соцсетях, мужчина остановил машину, выстрелил из ружь
Между стрелявшим и убитым в районе автовокзала в Уфе был денежный конфликт - Следком
В Уфе Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Уфимского района. Он подозревается в убийстве
В Башкирии в ДТП погибла 19-летняя девушка-водитель, ее пассажир госпитализирован
В Белебее накануне вечером на пересечении улиц Советской и Красноармейской произошла смертельная автоавария. По данным ГИБДД РБ, 19-летняя местная жител
В Уфе сообщили о состоянии девушки, получившей огнестрельное ранение
24-летняя девушка, пострадавшая при стрельбе в Уфе около остановки «Южный автовокзал», прооперирована. Об этом агентству «Башинформ» сообщил заместитель
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть