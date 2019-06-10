Фото: Олег Яровиков 12 июня для почтовых отделений Башкирии объявили выходным днем Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

12 июня – в День России – почтовые отделения в Башкирии работать не будут, сообщили в УФПС по РБ — филиале ФГУП «Почта России».

«12 июня этого года для почтовых отделений Республики Башкортостан объявлен выходным. В этот день доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется, — пояснил пресс-секретарь УФПС по РБ Борис Слуцкий. — Во вторник 11 июня все почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час».

При этом для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий за праздничный день будет вестись по согласованию с Отделением Пенсионного фонда России по Башкирии.