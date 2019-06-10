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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о шквалистом усилении ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о шквалистом усилении ветра Фото: автор

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС по Башкортостану предупреждает жителей республики о шквалистом усилении ветра до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления прогнозируются с 20.00 часов 10 июня по 20.00 часов 11 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

В этот период по Башкирии ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, днем по северу до умеренных, грозы. Температура воздуха ночью составит +12,+17, днем +25,+30.

Ночью и утром на отдельных участках автодорог туман, видимость 500 метров и менее.

В Уфе также прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, днем до умеренного, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе шквалистые усиления до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +15,+17, днем +27,+29.

Теги: МЧС по РБ
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