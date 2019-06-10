Фото: Ксения Калинина Осторожно, отдых: в Башкирии директор турфирмы присвоила деньги клиентов Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии Салаватский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летней бывшей руководительницы турфирмы по статье «мошенничество в крупном размере». В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что с декабря 2017 года по июнь 2018 года женщина продала девяти потерпевшим туристические путевки и авиабилеты общей стоимостью свыше 720 тысячи рублей. Но директор преднамеренно не выполнила свои обязательства по бронированию и оплате турпутевок.

Полученные деньги злоумышленница потратила на покрытие личных долгов, в том числе перед бывшими клиентами. Потерпевшие не смогли вылететь на отдых в Турцию и другие страны. Узнав от туроператоров, что путевки не оплачены турагентом, они обратились в полицию.

Подсудимая признала свою вину и частично возместила ущерб.

Суд приговорил ее к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на три года, а также обязал возместить материальный ущерб в общей сумме более 300 тысяч рублей.