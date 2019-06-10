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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на сабантуях вновь продавали алкоголь, а забор не спас зрителей от лошади

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане в прошедшую субботу в 32 муниципальных районах прошли сабантуи. По словам врио главы РБ Радия Хабирова, мероприятия прошли довольно организованно, но не обошлось без инцидентов.

Так, в Аскинском районе лошадь во время забега бросилась в сторону зрителей, в результате чего произошел наезд на человека.

«Это сабантуй, это скачки. Но тем не менее, надо посмотреть что сделать, чтобы минимизировать эти вещи. Меня смутило, что произошел наезд на человека. Значит, вопрос с ограждением был не продуман так, как должен был быть продуман. Надо на это обратить пристальное внимание, — сказал руководитель региона. — Тем не менее, все сабантуи прошли с хорошим настроением».

Радий Хабиров также обратился к главам муниципалитетов касательно запрета продажи алкоголя на празднике.

«Публично не буду… Ни мальчики, ни школьники же, но мне поступила информация по недоработке глав муниципалитетов: в ряде муниципалитетов алкоголь продавался, я имею ввиду на сабантуе. Обратите внимание на это, чтобы больше это не повторялось», — подчеркнул врио главы РБ.

Теги: сабантуи, алкоголь, скачки, ЧП
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