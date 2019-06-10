Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.03

EUR 73.26

10 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимский нефтяной университет вошел в «Топ 100 вузов России 2019» согласно рейтингу RAEX

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

По данным рейтингового агентства RAEX УГНТУ вошёл в один из самых известных российских рейтингов вузов — «Топ 100 вузов России — 2019». Рейтинг был опубликован 5 июня 2019 года.

Как и в прошлом году, в рейтинге представлены три вуза Республики Башкортостан. Башкирский государственный медицинский университет, занимающий 65 место, попал в рейтинг впервые. Самые высокие позиции из вузов республики занимает опорный региональный университет — Уфимский государственный нефтяной технический, расположившийся на 56 месте. В категории опорных университетов УГНТУ находится на 5 месте. Уфимский государственный авиационный технический университет стал в этом году 99-м.

При составлении рейтинга принимались результаты опроса более 50 тысяч респондентов, а также статистическая информация из анкет вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.

Рейтинг ориентирован на оценку качества подготовки выпускников вуза. Он определяется количественными параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности студентов и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников.

Составители рейтинга выявили противоречие между приоритетами вузов и ожиданиями студентов: руководство вузов озадачено тем, как нарастить количество научных публикаций, для студентов же главная проблема – слабая связь университетов с работодателями.

В УГНТУ ориентир сделан, в первую очередь, на выявление потребностей работодателей, поэтому подготовка кадров ведется в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами. Это нашло отражение в рейтинге. Наиболее сильная сторона УГНТУ – это уровень востребованности выпускников работодателями. УГНТУ здесь занимает 39 место среди вузов России и 1 место в республике.

В этой категории учтены оценки студентов, выпускников и работодателей по критериям: качество прикладных знаний и навыков выпускников, способности выпускников университета приобретать новые знания и навыки, возможности выпускников вуза для карьерного роста и интенсивность сотрудничества вуза с работодателями.

Учитывались и такие показатели как число выпускников, занимающих руководящие должности в крупнейших компаниях России, и средний уровень зарплат выпускников вуза.

При подготовке материала использованы данные рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Теги: УГНТУ, рейтинги, RAEX, вузы, образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе мужчина застрелил парня и ранил девушку
В Уфе на автовозкзале мужчина застрелил парня 25 лет и ранил девушку 24 лет. Как пишут очевидцы в соцсетях, мужчина остановил машину, выстрелил из ружь
Между стрелявшим и убитым в районе автовокзала в Уфе был денежный конфликт - Следком
В Уфе Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Уфимского района. Он подозревается в убийстве
В ближайшие дни жителей Башкирии ожидает теплая погода
В Башкортостане наступают дни летнего тепла. По информации Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня ожидается
В Башкирии опрокинулась лодка: двое рыбаков спаслись, один пропал
На реке Белая во время рыбной ловли трое мужчин перевернулись на лодке. ЧП произошло накануне недалеко от деревни Груздевка Илишевского района. На мест
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть