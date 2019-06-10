Уфимский нефтяной университет вошел в «Топ 100 вузов России 2019» согласно рейтингу RAEX

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

По данным рейтингового агентства RAEX УГНТУ вошёл в один из самых известных российских рейтингов вузов — «Топ 100 вузов России — 2019». Рейтинг был опубликован 5 июня 2019 года.

Как и в прошлом году, в рейтинге представлены три вуза Республики Башкортостан. Башкирский государственный медицинский университет, занимающий 65 место, попал в рейтинг впервые. Самые высокие позиции из вузов республики занимает опорный региональный университет — Уфимский государственный нефтяной технический, расположившийся на 56 месте. В категории опорных университетов УГНТУ находится на 5 месте. Уфимский государственный авиационный технический университет стал в этом году 99-м.

При составлении рейтинга принимались результаты опроса более 50 тысяч респондентов, а также статистическая информация из анкет вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.

Рейтинг ориентирован на оценку качества подготовки выпускников вуза. Он определяется количественными параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности студентов и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников.

Составители рейтинга выявили противоречие между приоритетами вузов и ожиданиями студентов: руководство вузов озадачено тем, как нарастить количество научных публикаций, для студентов же главная проблема – слабая связь университетов с работодателями.

В УГНТУ ориентир сделан, в первую очередь, на выявление потребностей работодателей, поэтому подготовка кадров ведется в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами. Это нашло отражение в рейтинге. Наиболее сильная сторона УГНТУ – это уровень востребованности выпускников работодателями. УГНТУ здесь занимает 39 место среди вузов России и 1 место в республике.

В этой категории учтены оценки студентов, выпускников и работодателей по критериям: качество прикладных знаний и навыков выпускников, способности выпускников университета приобретать новые знания и навыки, возможности выпускников вуза для карьерного роста и интенсивность сотрудничества вуза с работодателями.

Учитывались и такие показатели как число выпускников, занимающих руководящие должности в крупнейших компаниях России, и средний уровень зарплат выпускников вуза.

При подготовке материала использованы данные рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).