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Радий Хабиров поблагодарил экс-прокурора Башкирии за сильную работу и принципиальность

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров поблагодарил экс-прокурора Башкирии за сильную работу и принципиальность Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил бывшего прокурора РБ Андрея Назарова за сильную организацию работы с республиканским правительством.

«Андрей Иванович, я с вами не так долго поработал, но коллеги довольно большой срок поработали. И с кем бы я не говорил, все выражали искреннюю признательность за вашу деловитость, принципиальность, сильную организацию работы с правительством Башкортостана. Мы хотели вас поблагодарить за это, пожелать успехов в вашей новой работе. Не забывайте Республику Башкортостан, вы для нас уже как родной. Приезжайте теперь к нам отдыхать, мы вас всегда рады видеть», — сказал на оперативном совещании в правительстве РБ Радий Хабиров.

Как сообщало агентство «Башинформ», президент Российской Федерации Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 2 класса Андрея Назарова на должность прокурора Курганской области на 5-летний срок. В Башкирии Андрей Назаров проработал более шести лет.

Теги: Радий Хабиров, назначения
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