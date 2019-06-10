Правительство Башкирии подписало соглашение с ведущими энергетическими вузами России

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УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

7 июня 2019 года на площадке Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров для цифровой экономики топливно-энергетического комплекса между Правительством Республики Башкортостан и ведущими энергетическими вузами России — Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, Ухтинским государственным техническим университетом, Тюменским индустриальным университетом, Альметьевским государственным нефтяным институтом, Российским государственным геологоразведочный университет имени С. Орджоникидзе, Грозненским государственным нефтяным техническим университетом имени академика М.Д. Миллионщикова.

Со стороны Республики Башкортостан соглашение было подписано исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра Правительства РБ Л.Х. Ивановой.

Соглашение предполагает совместную разработку проекта по созданию центра ускоренной подготовки специалистов для топливно-энергетического комплекса на базе уже разработанной в Республике Башкортостан современной образовательной платформы, оснащенной специализированными онлайн-курсами и уникальной системой оценки персонала (портал «Электронное образование Республики Башкортостан»). Реализация этого проекта позволит создать действующую модель, позволяющую в кратчайшие сроки выйти на решение поставленной в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» цели в части подготовки кадров для экономики страны. Это, в свою очередь, создаст основу как для повышения качества подготовки специалистов в энергетической сфере, так и создаст предпосылки для успешного включения в реализацию соответствующих мероприятий.

В республике уже имеется положительный опыт реализации подобных совместных проектов в области электронного образования. Например, проект «Сетевого электронного университета Республики Башкортостан», суть которого заключается в формировании дистанционных образовательных технологий, единого контента и методических документов, применяемых в электронном обучении вузами Республики Башкортостан. Кроме этого, в рамках федерального проекта "Современная цифровая образовательная среда" опорным вузом республики УГНТУ и рядом организаций среднего профессионального образования реализуется совместный проект по созданию массовых открытых онлайн-курсов, которые могут использоваться не только обучающимися образовательных организаций — разработчиков, но и всеми желающими.

Справочно: Федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» закреплена цель создания центров ускоренной подготовки специалистов совместно с компаниями цифровой экономики. Ключевым мероприятием для достижения указанной цели обозначается необходимость разработки и апробации модели центра ускоренной подготовки, реализующего программы различной длительности на материале реальных производственных процессов совместно с компаниями цифровой экономики и предприятиями-партнерами.

Как показывает опыт международной образовательной платформы в сфере массового онлайн-образования Coursera, сотрудничающей с лучшими университетами мира и насчитывающей более 24 миллионов пользователей, именно онлайн-образование является сегодня наиболее перспективной формой быстрого и массового распространения лучших образовательных программ от ведущих вузов.