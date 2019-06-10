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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии женщина спасла ребенка и повисла на подъемнике — видео

ОБЩЕСТВО
Фото: Скриншот видео "Инцидент Башкортостан"

В Башкирии женщина спасла ребенка и повисла на подъемнике — видео Фото: Скриншот видео "Инцидент Башкортостан"

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

На горнолыжном курорте в Абзаково отдыха для одной из жительниц Башкирии едва не закончился трагедией. По словам очевидцев, женщина упала с подъемника, пытаясь спасти ребенка. Малыша она скинула на сетку, а сама повисла.

Очевидцы происходящего не стали ждать спасателей и медиков и провели «операцию» самостоятельно. Мужчины добыли одеяло, натянули его и приняли отважную женщину.

О травмах пострадавшей ничего не сообщается.

Теги: Абзаково, подъемник, фуникулер
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