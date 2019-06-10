В Башкирии женщина спасла ребенка и повисла на подъемнике — видео
В Башкирии женщина спасла ребенка и повисла на подъемнике — видео Фото: Скриншот видео "Инцидент Башкортостан"
УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
На горнолыжном курорте в Абзаково отдыха для одной из жительниц Башкирии едва не закончился трагедией. По словам очевидцев, женщина упала с подъемника, пытаясь спасти ребенка. Малыша она скинула на сетку, а сама повисла.
Очевидцы происходящего не стали ждать спасателей и медиков и провели «операцию» самостоятельно. Мужчины добыли одеяло, натянули его и приняли отважную женщину.
О травмах пострадавшей ничего не сообщается.