Фото: Скриншот видео "Инцидент Башкортостан" В Башкирии женщина спасла ребенка и повисла на подъемнике — видео Фото: Скриншот видео "Инцидент Башкортостан"

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

На горнолыжном курорте в Абзаково отдыха для одной из жительниц Башкирии едва не закончился трагедией. По словам очевидцев, женщина упала с подъемника, пытаясь спасти ребенка. Малыша она скинула на сетку, а сама повисла.

Очевидцы происходящего не стали ждать спасателей и медиков и провели «операцию» самостоятельно. Мужчины добыли одеяло, натянули его и приняли отважную женщину.

О травмах пострадавшей ничего не сообщается.